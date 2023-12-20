إسبانيا والمكسيك ستنشران محتوى تسجيلات "في أيه آر"

سيتم بث التسجيلات الصوتية الصور في نهاية كل مرحلة "عبر مشغلي المسابقة الرسميين" ويتعلق الأمر باللقطات "التي تتم مراجعتها على الشاشة الموجودة في الملعب"، وفق الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري.

يسعى الاتحادان الإسباني والمكسيكي لكرة القدم إلى التوعية و"الشفافية" من خلال نشر محتوى التسجيلات الصوتية والمرئية الخاصة بحكم الفيديو المساعد (في أيه آر)، وفق ما أعلنا.

وأفاد الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري في بيان، مساء أمس الثلاثاء، بأنهما "سينشران الصور والتسجيلات الصوتية للمحادثات بين حكم الملعب وحكم (في أيه آر)" بعد كل مرحلة من الدوري.

وسيطبق هذا الأمر لأول مرة خلال الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس السوبر الإسبانية في 10 و11 كانون الثاني/ يناير 2024، والمباراة النهائية في 14 منه.

أما في ما يخص الدوري، فيبدأ العمل بالقرار الجديد اعتبارا من المرحلة العشرين بالنسبة للدرجة الأولى والثانية والعشرين بالنسبة للدرجة الثانية والمقررتين بين 12 و15 كانون الثاني/ يناير.

وسيتم بث التسجيلات الصوتية الصور في نهاية كل مرحلة "عبر مشغلي المسابقة الرسميين" ويتعلق الأمر باللقطات "التي تتم مراجعتها على الشاشة الموجودة في الملعب"، وفق الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري.

وهدف "تعزيز فهم أفضل لقرارات التحكيم" و"تعزيز شفافية القرارات التحكيمية" كان سببا بسير الاتحاد المكسيكي على نفس خطى نظيره الإسباني، على أن يبدأ تطبيق ذلك عندما تُستأنف البطولة المحلية في 12 كانون الثاني/ يناير، وفق رئيس الاتحاد المحلي للعبة، خوان كارلوس رودريغيس.

وحدد رودريغيس الهدف من هذا التغيير أن يكون "(في أيه آر) قادرا على تنسيق المعايير في اتخاذ القرار وبالتالي التخفيف من الجدل المتكرر" بشأن استخدام هذه التقنية.