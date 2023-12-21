نقل إيزيكييل لافيتزي إلى المستشفى بسبب كسر في الكتف

صرحت الشرطة أن لافيتزي كان في حفل في ضيعته بمنطقة خوسيه اغناسيو، حيث كان يعيش منذ 2019. وذكرت محققة الشرطة باولا هيرنانديز أن الشهود سيخضعون للاستجواب خلال اليوم.

إيزيكييل لافيتزي (أ ب)

نقل لاعب الأرجنتين السابق، إيزيكييل لافيتزي، إلى مستشفى، مساء أمس الأربعاء، في مدينة بونتا ديل إيستي في أوروغواي بكسر في لوح الكتف.

وذكر تقرير من الشرطة أن لافيتزي (38 عاما) أصيب الساعة الخامسة صباحا بعد حضور حفل في ضيعته.

لافيتزي الذي لعب في صفوف باريس سان جيرمان ونابولي وسان لورينزو والمنتخب الأرجنتيني، نقل إلى مستشفى ساناتوريو كانتيغريل برفقة صديقته ناتاليا بورغيز.

وأضاف تقرير الشرطة أنه "لم يعرف كيف وقعت الإصابة".

وقالت الشرطة إن لافيتزي كان في حفل في ضيعته بمنطقة خوسيه اغناسيو، حيث كان يعيش منذ 2019. وذكرت محققة الشرطة باولا هيرنانديز أن الشهود سيخضعون للاستجواب خلال اليوم.

وأخبرت هيرنانديز قناة تلفزيونية أرجنتينية قائلة إنه "لا نعرف سبب ذلك".

اعتزل لافيتزي عام 2019 بعد فترة مع نادي خبي فورشن الصيني. ومنذ ذلك الوقت، كان ضالعا في أعمال خيرية بمساعدة شقيقه.