انفصل فورست المتعثر، أول من أمس الثلاثاء، عن مدربه الويلزي ستيف كوبر بعد أيام من تعرضه للهزيمة الخامسة في ست مباريات بالدوري الممتاز أمام توتنهام هوتسبير بهدفين دون رد.

أكد فريق نوتينغهام فورست الإنجليزي تعاقده بشكل رسمي مع المدرب البرتغالي نونو سانتو لقيادة الفريق بعقد يمتد موسمين ونصف، خلفا للويلزي ستيف كوبر الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.

وقال النادي عبر موقعه الرسمي بالإنترنت، مساء أمس الأربعاء، إنه "سينضم نونو للنادي في عقد لعامين ونصف وسيتولى المسؤولية اعتبارا من مباراة يوم السبت عندما يواجه فورست منافسه بورنموث على ملعب سيتي غراوند".

وقضى المدرب البرتغالي أربعة مواسم مع نادي ولفرهامبتون وساعد الفريق على الصعود للدوري الممتاز في أول مواسمه، لينتقل بعدها لتدريب توتنهام في يونيو 2021، لكنه لم يستمر سوى 4 أشهر لتتم إقالته لسوء النتائج.

وانتقل سانتو بعد ذلك لتدريب نادي الاتحاد السعودي وقاده للفوز بأول ألقابه بدوري المحترفين المحلي منذ 14 عاما، لكنه أقيل في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعد سلسلة من خمس مباريات في الدوري دون انتصار.

وانفصل فورست المتعثر، أول من أمس الثلاثاء، عن مدربه الويلزي ستيف كوبر بعد أيام من تعرضه للهزيمة الخامسة في ست مباريات بالدوري الممتاز أمام توتنهام هوتسبير بهدفين دون رد.

ويحتل فورست المركز السابع عشر في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة جمعها من 3 انتصارات و5 تعادلات، والخسارة في 9 مباريات.

وأصبح كوبر، ثاني مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز يفقد وظيفته هذا الموسم بعد إقالة شيفيلد يونايتد للمدرب بول هيكينغبوتوم، في وقت سابق الشهر الجاري.

ويبقى السؤال الأهم: هل ينقذ المدرب البرتغالي نونو سانتو نوتينغهام فورست الإنجليزي؟