كولونيا يقيل مدربه باومغارت بعد نتائج الفريق السيئة

ودّع كولونيا المهدد بالهبوط مدربه شتيفن باومغارت بسبب بداية الفريق الصعبة في الموسم.

وأعلن نادي الدوري الألماني، أمس الخميس، أن المدرب (51 عاما) اتفق بشكل مشترك مع المدير الإداري كريستيان كيلر والمدير الرياضي توماس كيسلر على عدم الاستمرار.

وقال كيلر إنه "بعد البداية الراهنة غير المرضية للموسم، كنا منفتحين ومباشرين ومحترمين ومتمسكين بالحقائق خلال الأيام والأسابيع الأخيرة، بشأن المستوى المطلوب. وبسبب ذلك، قررنا بشكل جماعي إنهاء علاقة العمل بيننا، على الرغم من تألمنا لذلك على المستوى الشخصي".

انتهت آخر مباراة لباومغارت بالهزيمة بهدفين أمام ناديه السابق يونيون برلين، الأربعاء. كان الفريقان متساويين في عدد النقاط، 10 لكل منهما، في آخر مباراة لهما قبل التوقف الشتوي. وظل كولونيا في منطقة الهبوط بعد الهزيمة.

كان باومغارت قد ألمح إلى أنه يدرس الاستقالة بعد المباراة. وقال إن "كولونيا ناديي. عندما تعملون لمدة عامين ونصف العام في ناد، الأمر لا يتعلق بالرحيل أم لا. إنه يتعلق بأفضل القرارات لمصلحة هذا النادي. إنه لا يعني نعم أو لا، لكنني أعتقد أننا يجب أن نتحلى بالوضوح - كلنا مسؤولون".

تولى باومغارت منصبه في 2021 وسرعان ما أصبح المفضل لدى المشجعين بسبب أسلوبه المباشر وشغفه بالفريق. وقاد كولونيا للمركز السابع في أول موسم له، ثم المركز الحادي عشر في ثاني مواسمه. والآن، يجاهد كولونيا للبقاء في الدوري الألماني.

كان كيلر قد أعلن دعمه للمدرب قبل خمسة أسابيع، لكن علاقتهما تدهورت منذ ذلك الحين.

ولم يشر كولونيا لخليفة محتمل لباومغارت الذي كان عقده ممتدا حتى 2025.