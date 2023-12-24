أتلتيكو مدريد يستعيد نغمة انتصاراته على حساب إشبيلية

تغلب أتلتيكو مدريد على إشبيلية في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة الدوري الإسباني.

استعاد فريق أتلتيكو مدريد نغمة انتصاراته مجددا في مسابقة الدوري الإسباني "لا ليغا" بفوزه الثمين على ضيفه إشبيلية بهدف دون رد، مساء أمس السبت، على ملعب "ميتروبوليتانو"، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة للمسابقة.

وعانى الأتليتي من نزيف النقاط على مدار الجولتين الماضيتين، بخسارته خارج ملعبه أمام أتلتيك بلباو بهدفين دون رد، قبل أن يسقط على ملعبه في فخ التعادل مع خيتافي بثلاثة أهداف لمثلهم.

وبهذا الفوز رفع "الروخي بلانكوس" رصيده إلى 38 نقطة لينتزع المركز الثالث بفارق الأهداف من غريمه برشلونة صاحب نفس الرصيد، في حين تجمد رصيد إشبيلية عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر.

وخاض إشبيلية 18 مباراة في المسابقة هذا الموسم، حقق خلالهم الفوز في 3 مباريات وخسر في 8 وتعادل في 7 مباريات، وسجل 23 هدفا واستقبلت شباكه 25 هدفا في واحد من أسوء المواسم للفريق.

ويدين أتلتيكو مدريد بالفضل في فوزه للبديل ماركوس لورينتي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 46 عقب نزوله مباشرة ومشاركته في اللقاء بدلا من رودريغو ريكيلمي.

وشهدت المباراة طرد التركي جاغلار سويونغو مدافع الأتليتي في الدقيقة 70 بعد 4 دقائق فقط من نزوله كبديل لزميله كوكي، ليستكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين حتى نهايتها، ومحافظا على انتصاره الثمين.