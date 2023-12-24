حصيلة 2023: مانشستر سيتي أخيراً على قمة القارة العجوز

هذا التتويج الذي تحقق بعد وصول إلى النهائي عام 2021، كان متوقعا ضمن منظومة رائعة بقيادة غوارديولا ومجموعة من اللاعبين المذهلين، مثل البلجيكي كيفن دي بروين الذي توج من دون أن يتمكن من إكمال نهائي إسطنبول بسبب الإصابة.

منذ أن انتقلت ملكيته إلى الإماراتيين عام 2008، فرض مانشستر سيتي نفسه من أبرز الأندية الإنجليزية وصولا إلى عام 2012 حين أحرز لقب الدوري الممتاز لأوّل مرة منذ 1968، لكنه انتظر حتى 2023 كي يحقق حلم التربع على قمة القارة العجوز بإحرازه لقب دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر الإيطالي.

في 10 حزيران/ يونيو على ملعب "أتاتورك" الأولمبي في إسطنبول، تمكّن رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا من تحقيق الحلم بالفوز على إنتر 1-0، ليصبح بإمكان الـ"سيتيزينس" القول إنهم من كبار القارة العجوز وليسوا مجرد منافسين على لقب الدوري الممتاز الذي أحرزوه سبع مرات منذ 2012 وخمس مرات في المواسم الستة الأخيرة.

يجب القول إن هذا التتويج الذي تحقق بعد وصول إلى النهائي عام 2021، كان متوقعا ضمن منظومة رائعة بقيادة غوارديولا ومجموعة من اللاعبين المذهلين، مثل البلجيكي كيفن دي بروين الذي توج من دون أن يتمكن من إكمال نهائي إسطنبول بسبب الإصابة، الهداف القاتل النرويجي إرلينغ هالاند (52 هدفا في 53 مباراة خاضها خلال موسم 2022-2023)، لاعب الوسط المؤثر جدا الإسباني رودري الذي سجل هدف التتويج القاري، البرتغالي الأنيق والبارع برناردو سيلفا، والقائد الألماني المنتقل هذا الصيف إلى برشلونة الإسباني إيلكاي غوندوغان.

التكريس القاري هو أيضا زواج ناجح بين نادٍ عريق أسّسته كنيسة القديس مرقس في مانشستر عام 1880، وبين أموال النفط التي يملكها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات ومالك سيتي منذ 2008.