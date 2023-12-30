أنشيلوتي يمدد عقده مع ريال مدريد حتى حزيران 2026

اختار مسؤولو ريال مدريد تجديد ثقتهم بأنشيلوتي الذي بدأ عملية تجديد تشكيلة النادي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 14 مرة (رقم قياسي)، بعد رحيل نجميه البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة في المواسم الأخيرة.

أعلن نادي ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني الجمعة تمديد عقد مدربه الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، حتى حزيران/ يونيو 2026.

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وقال النادي الملكي في بيان على موقعه الرسمي إن أنشيلوتي البالغ من العمر 64 عاما والذي كان من المتوقع أن يصبح مدربًا للمنتخب البرازيلي اعتبارا من الصيف المقبل "سيرتبط في النهاية بريال مدريد حتى 30 حزيران/يونيو 2026".

وفاز أنشيلوتي بكل الألقاب الممكنة مع ريال مدريد منذ فترته الأولى على مقاعد بدلاء الميرينغي (2013-2015)، قبل عودته في عام 2021. أضاف لقبين في دوري أبطال أوروبا (2014، 2022)، ولقب في الدوري (2022) ولقبين في مسابقة كأس الملك (2014، 2023) إلى سجل النادي المدريدي.

وجاء الإعلان عن تمديد عقده الذي كان سينتهي الصيف المقبل، مفاجئا في وقت كان فيه المدرب السابق لميلان وباريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني، مرشحا لكي يكون أول مدرب أجنبي لأبطال العالم خمس مرات منذ قرابة ستين عاما، وأن يقودهم بعد كوبا أميركا المقبلة في الولايات المتحدة (من 20 حزيران/يونيو إلى 14 تموز/يوليو).

واختار مسؤولو ريال مدريد تجديد ثقتهم بأنشيلوتي الذي بدأ عملية تجديد تشكيلة النادي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 14 مرة (رقم قياسي)، بعد رحيل نجميه البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة في المواسم الأخيرة.

ونجح أنشيلوتي في قيادة الجيل الجديد إلى التتويج بلقب دوري الأبطال في 2022 باعتماده على ركائز أساسية واعدة مثل البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو والفرنسيين إدواردو كامافينغا وأوريليان تشواميني.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني بعد 18 مرحلة وبلغ ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة حيث سيلاقي لايبزيغ الألماني.