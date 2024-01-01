أمم إفريقيا: استبعاد أمين غويري عن الجزائر بسبب الإصابة

لم يُحدد الاتحاد طبيعة إصابة اللاعب أو بديله في القائمة التي كان المدرب جمال بلماضي قد أعلن عنها، يوم السبت الماضي.

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم إصابة أمين غويري مهاجم رين الفرنسي، اليوم الإثنين، وغيابه عن كأس الأمم الإفريقية المقررة في ساحل الحاج في الفترة بين 13 كانون الثاني/ يناير و11 شباط/ فبراير المقبلين.

وقال اتحاد اللعبة المحلّي في بيان إن المهاجم الدولي غادر معسكر المنتخب "بعد تلقيه الضوء الأخضر من الطاقم الفني، وذلك بالتشاور مع الطاقم الطبي، حيث اتضح أنه يعاني من إصابة بعد خضوعه لكشوفات طبية، ومعاينة ملفه الطبي مع ناديه، وبهذا لن يتمكن من المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023".

ولم يُحدد الاتحاد طبيعة إصابة اللاعب أو بديله في القائمة التي كان المدرب جمال بلماضي قد أعلن عنها، يوم السبت الماضي.

ولعب غويري (23 عاما) 4 مباريات دولية مع "محاربي الصحراء" بدايةً من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وشارك في الفوز على الصومال (3-1) وموزمبيق (2-0) في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العام 2026 في الولايات المتحدة وكندا المكسيك.

وكان قد مثّل منتخبات فرنسا في ست فئاتٍ عمرية وصولا إلى تحت 21 عاما قبل الانضمام إلى المنتخب الجزائري.

وبدأ غويري مسيرته الاحترافية مع الفريق الرديف لليون عام 2016 قبل أن يلعب للفريق الأوّل، ومنه انتقل إلى نيس حيث لعب موسمين (2020-2021 و2021-2022)، قبل أن يوقّع عقدا مع رين الذي سجّل له 18 هدفا في 47 مباراة ضمن الدوري.

وكان بلماضي قد استبعد سعيد بن رحمة، لاعب وست هام يونايتد الإنجليزي، بعد إشكالٍ وقع بينهما خلال مباراة مصر والجزائر الوديّة في 16 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حين رفض الأخير مصافحة مدربه بعد استبداله، في لقطةٍ أثارت تعليقاتٍ على نطاقٍ واسعٍ على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتلعب الجزائر مع بوركينا فاسو، موريتانيا وأنغولا في المجموعة الرابعة.