كأس يونايتد: شفيونتيك تقود بولندا إلى ربع النهائي بعد الفوز على إسبانيا

قالت شفيونتيك (22 عاما) إن اللعب في منافسات الزوجي تجربة جيّدة. وأضافت "إنها دروس للمستقبل وتمرين رائع. نادرا ما ألعب في منافسات المختلط. عليك أن تستخدم مهارات مختلفة، الأمر يتعلّق بشعورك بهندسة الملعب".

قادت المتألّقة إيغا شفيونتيك بولندا للتأهّل إلى ربع نهائي كأس يونايتد بكرة المضرب (تنس)، بالفوز على إسبانيا 2-1 اليوم، الإثنين.

ولم تُظهر المصنّفة أولى عالميا أي رحمة تجاه سارة سوريبيس تورمو (48)، في فوزها ضمن منافسات الفردي 6-2، 6-1 قبل أن تتزامل مع هوبرت هوركاتش لحسم المواجهة في الزوجي المختلط بفوزهما 6-0، 6-0 خلال 53 دقيقة فقط. وكان هوركاتش قد خسر أمام أليخاندرو دافيدوفيتش 3-6، 6-3 و6-4.

وأنهى البولنديون المجموعة الأولى بسِجّلٍّ رائع 2-0 بعدما كانوا قد فازوا على البرازيل 3-0.

وقالت شفيونتيك (22 عاما) إن اللعب في منافسات الزوجي تجربة جيّدة.

وأضافت "إنها دروس للمستقبل وتمرين رائع. نادرا ما ألعب في منافسات المختلط. عليك أن تستخدم مهارات مختلفة، الأمر يتعلّق بشعورك بهندسة الملعب".

وأشاد هوركاتش المصنّف تاسع عالميا بمواطنته قائلا "لقد حملتني طوال المباراة. في كل لعبة كانت تقوم بتسديدات مذهلة".

وتغلّب الألماني ألكسندر زفيريف السابع عالميا على الفرنسي أدريان مانارينو (22) 6-4،4-6 و3-6 ضمن المجموعة الرابعة.

وتمكّنت كارولين غارسيا (20) من معادلة النتيجة بفوزها على أنجليك كيربر 1-6، 6-2 و6-2.

وبعد خسارتها المجموعة الأولى استعادت الفرنسية المصنّفة رابعة على العالم سابقا مهاراتها في اللعبة لتفوز بسهولة في المجموعتين الثانية والثالثة بالنتيجة عينها.

وستكون المواجهة قويّة بين ألمانيا وفرنسا في منافسات الزوجي لاحقا. وتتصدّر ألمانيا المجموعة بعدما كانت قد فازت على إيطاليا.

وفي سيدني، فاز النرويجي كاسبر رود بمباراته الفردية الثانية على الكرواتي بورنا غويو 6-4 و6-1 في 89 دقيقة فقط ضمن المجموعة السادسة، قبل أن يقود بلده إلى الفوز في المختلط مزاملا ماليني هيلغو للتغلّب على غويو ودونا فيكيتش 6-2، 3-6 و10-7. علما أن هيلغو خسرت أمام فيكيتش المصنّفة 23 عالمياً بنتيجة 7-5، 3-6 و6-3.

فوزٌ كان مهما للنرويج التي كانت قد خسرت أمام هولندا.

وقال رود "أنا متحمّس للعام الجديد. أنا جاهز. مباراة فردية ثانية رائعة. أنا سعيد بأن أبدأ العام الجديد بهذه الطريقة".

في المقابل احتاجت فيكيتش إلى ساعتين و49 دقيقة للفوز على هيلغو التي لعبت بشكلٍ أعلى من تصنيفها البالغ 539.

وقالت فيكيتش التي بلغت ربع النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي "إنها لاعبة جيّدة حقا وتصنيفها لا يُنصفها".