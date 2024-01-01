مضرب: أوساكا تُحقق فوزها الأوّل في بريزبين بعد غياب أكثر من عام

صرحت اليابانية أنه "كنت متوتّرة جدا، لكنني سعيدة بتواجدي هنا"، مشيرةً إلى أنها لم تلعب منذ أيلول/ سبتمبر 2022 وواجهت مشكلاتٍ في صحتها النفسية، كما رُزقت بطفلة في تموز/ يوليو.

فازت اليابانية، ناومي أوساكا، نجمة كرة المضرب (تنس) الحائزة على أربع بطولات كبرى والمصنّفة أولى عالميا سابقا، في أول مباراةٍ لها بعد غيابٍ دام أكثر من عام، على الألمانية، تامارا كورباتش، في دورة بريزبين الأسترالية، اليوم الإثنين.

واستغرق الأمر أوساكا (26 عاما) ساعة و47 دقيقة للفوز على منافستها الشجاعة 6-3، 7-6 (11/9).

وقالت اليابانية إنه "كنت متوتّرة جدا، لكنني سعيدة بتواجدي هنا"، مشيرةً إلى أنها لم تلعب منذ أيلول/ سبتمبر 2022 وواجهت مشكلاتٍ في صحتها النفسية، كما رُزقت بطفلة في تموز/ يوليو.

وعادت أوساكا كما وأنّها لم تغب عندما كسرت إرسال كورباتش المصنّفة 83 عالميا في الشوط الأوّل، وفعلت الأمر عينه مجدداً لتفوز في المجموعة الأولى بسهولةٍ تامة، لكن في المجموعة الثانية كسرت الألمانية إرسال منافستها التي لم تكن بمثل الهدوء الذي بدت عليه في المجموعة الأولى.

واستعادت أوساكا توازنها لاحقا لتفوز بالمباراة.

وقالت أوساكا التي أحرزت أربعة ألقاب في الغراند سلام بين عامي 2018 و2021 إن الأمومة غيّرت نظرتها إلى اللعبة، وأنها كانت تشعر بعزلة شديدة عن المشجّعين وزميلاتها اللاعبات في السابق.

وأضافت أنه "في العامين الأخيرين اللذين لعبت فيهما قبل إنجاب ابنتي، لم أردّ لهم الحب الذي منحوني إياه بالقدر عينه".

وأردفت أنه "أشعر حقا بأن هذا هو ما أريد فعله الآن. أنا أقدّر حقا الأشخاص الذين جاءوا لدعمي".