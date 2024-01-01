مضرب: كفيتوفا تعلّق مسيرتها لوضع مولودتها الأولى

توجت كفيتوفا بلقب بطولة ويمبلدون، عامي 2011 و2014، كما 31 لقبا في مسيرتها الاحترافية بعد فوزها أخيرا بدورة برلين الدولية في حزيران/ يونيو 2023.

أعلنت التشيكية المخضرمة، بيترا كفيتوفا، بطلة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى بكرة المضرب (تنس) مرّتين، اليوم الإثنين، أنها حامل مما يعني أنها ستعلّق مسيرتها مع انطلاق الموسم الجديد في أستراليا.

وقالت في حسابها على إنستغرام إنه "في اليوم الأوّل من العام 2024، أردت أن أتمنى لكم عاما سعيدا وأن أشارككم الأخبار المشوّقة بأنني أنا وييري (زوجها) سنرحّب بطفلٍ بعائلتنا هذا الصيف".

وتزوّجت كفيتوفا (33 عاما) المصنّفة 17 عالميا من مدربها، ييري فانييك، في تموز/ يوليو 2023.

وأضافت أنه "بينما سأفتقد رحلتي السنوية إلى أستراليا والمنافسة في الرياضة التي أحبها، فإنني أتطلّع إلى قضاء بعض الوقت في المنزل للتحضير لهذا الفصل التالي في حياتنا".

وفازت كفيتوفا بلقب بطولة ويمبلدون، عامي 2011 و2014، كما 31 لقبا في مسيرتها الاحترافية بعد فوزها أخيرا بدورة برلين الدولية في حزيران/ يونيو 2023.