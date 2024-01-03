برمنغهام يقيل مدربه واين روني بسبب سوء النتائج

برمنغهام سيتي أقال اليوم المدير الفني واين روني، ومدرب الفريق الأول كارل روبنسون. وعلى الرغم من بذلهما قصارى جهدهما، إلا أن النتائج لم تلب التوقعات التي تم الاتفاق عليها في البداية.

أعلن نادي برمنغهام الإنجليزي إقالة مدربه، واين روني، نجم المنتخب السابق، بسبب سوء نتائج الفريق في دوري الدرجة الأولى.

وحقق روني انتصارين فقط في 15 مباراة منذ تعيينه المثير للجدل في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى تراجع برمنغهام من المركز السادس في البطولة، عندما تولى روني قيادة الفريق، إلى المركز العشرين.

وكانت شركة يملكها رجل الأعمال الأميركي، توم فاغنر، قد استحوذت على النادي الصيف الماضي، وأقالت المدرب الشهير جون يوستاس، الذي تولى المسؤولية 15 شهرا وتمكن من قيادة النادي لتفادي شبح الهبوط.

وقال النادي في بيان إن "برمنغهام سيتي أقال اليوم المدير الفني واين روني، ومدرب الفريق الأول كارل روبنسون. وعلى الرغم من بذلهما قصارى جهدهما، إلا أن النتائج لم تلب التوقعات التي تم الاتفاق عليها في البداية. لذلك يشعر مجلس الإدارة أن التغيير في الإدارة يصب في مصلحة النادي".

وخسر برمنغهام أمام ليدز 3-0 أول من أمس الإثنين، وطالب المشجعون بإقالة روني، مهاجم مانشستر يونايتد وإنجلترا السابق.