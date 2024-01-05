تألق سانشو سابقا في فترة أربع سنوات قضاها مع دورتموند، وسجل 50 هدفا في 137 مباراة رسمية. وكان انضم إلى النادي الألماني قادما من مانشستر سيتي في عام 2017.

أورد تقرير أن المهاجم الإنجليزي، غيدون سانشو، على وشك العودة إلى بوروسيا دورتموند من مانشستر يونايتد.

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أمس الخميس، أن الناديين اتفقا على صفقة إعارة سانشو البالغ من العمر 23، لمدة عام حتى نهاية الموسم، مع وضع اللمسات النهائية على التفاصيل البسيطة فقط.

كما ذكرت "بيلد" أن دورتموند سيدفع حوالي 3 ملايين يورو (3.3 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات المهاجم الإنجليزي.

خرج سانشو من دائرة اهتمام المدير الفني لمان يونايتد، إريك تين هاغ، وشارك في ثلاث مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليع) كبديل هذا الموسم. ولم يشارك في المباريات منذ آب/ أغسطس الماضي.

كان سانشو انضم إلى مان يونايتد من دورتموند مقابل 85 مليون يورو (100 مليون دولار) في عام 2021. ولديه تسعة أهداف في 59 مباراة بالبريميرليع.

تألق سانشو سابقا في فترة أربع سنوات قضاها مع دورتموند، وسجل 50 هدفا في 137 مباراة رسمية. وكان انضم إلى النادي الألماني قادما من مانشستر سيتي في عام 2017.

وسجل سانشو ثلاثة أهداف في 23 مباراة مع منتخب إنجلترا.

يسير دورتموند بشكل غير متسق هذا الموسم، إذ يمكن القول إنه متفوق في دوري أبطال أوروبا من خلال احتلاله صدارة مجموعة تضم باريس سان جيرمان وإيه سي ميلان ونيوكاسل، بينما أصبح مخيبا للآمال في الدوري الألماني، حيث فشل في الفوز بأي من مبارياته الأربع الأخيرة.

وبعد مرور 16 جولة في البوندسليغا، يتأخر الفريق بالفعل بفارق 15 نقطة عن متصدر الدوري باير ليفركوزن.

وأنهى دورتموند عام 2023 دون فوز في أي من مبارياته الست الأخيرة في جميع المسابقات.