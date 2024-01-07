غوف تحتفظ بلقب بطولة أوكلاند كلاسيك للتنس

اللاعبة كوكو غوف أول لاعبة تفوز بلقبين متتاليين في بطولة أوكلاند كلاسيك منذ أن حققت الألمانية، جوليا جورجيس، الإنجاز نفسه في عامي 2018 و2019، وكذلك أول أميركية تحقق هذا منذ باتي فينديك في عامي 1988 و1989.

احتفظت الأميركية كوكو غوف، المصنفة الأولى بلقب بطولة أوكلاند كلاسيك للتنس، بفوزها اليوم الأحد، على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة الثانية بنتيجة 6-7 (4)، 6-3، 6-3 في النهائي.

تأهلت غوف إلى النهائي دون خسارة أي مجموعة في طريقها إلى الدور قبل النهائي.

جاء ذلك في أعقاب بطولتها الخالية من العيوب، العام الماضي، عندما لم تخسر أي مجموعة في البطولة.

وأصبحت غوف بهذا أول لاعبة تفوز بلقبين متتاليين في بطولة أوكلاند كلاسيك منذ أن حققت الألمانية، جوليا جورجيس، الإنجاز نفسه في عامي 2018 و2019، وكذلك أول أميركية تحقق هذا منذ باتي فينديك في عامي 1988 و1989.