غولر يسجل ظهوره الأول مع ريال مدريد

غولر ثالث لاعب تركي يظهر بقميص ريال مدريد في مباراة رسمية، حيث سبقه حميد ألتينتوب، الذي شارك في 12 مباراة، ونوري شاهين (10 مباريات).

سجل اللاعب التركي الشاب أردا غولر ظهوره الأول بقميص ريال مدريد الإسباني، مساء أمس السبت، منذ انتقاله لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف فنربهتشة.

وشارك غولر البالغ من العمر 18 عاما في التشكيل الأساسي للميرنجي، خلال المواجهة التي جمعته مع فريق أراندينا، ضمن منافسات دور 32 لكأس ملك إسبانيا.

وحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن غولر أصبح ثالث لاعب تركي يظهر بقميص ريال مدريد في مباراة رسمية، حيث سبقه حميد ألتينتوب، الذي شارك في 12 مباراة، ونوري شاهين (10 مباريات).

وعانى غولر من لعنة الإصابات، التي أبعدته لعدة أشهر عن المشاركة مع الفريق منذ انضمامه حيث تمني الجماهير نفسها بمتابعة اللاعب الذي تمتع بإشادة زملائه، حيث وصفه زميله بالفريق، الإنجليزي جود بيلينغهام بالظاهرة، قائلا إن "غولر ظاهرة، نراه في التدريبات ونحن سعداء به".