ريال مدريد يحسم دربي العاصمة بفوز مثير على أتلتيكو ويبلغ النهائي

يلعب ريال مدريد، بطل كأس الملك، المباراة النهائية، يوم الأحد المقبل، مع الفائز بين برشلونة بطل الليغا وأوساسونا وصيف الكأس الموسم الماضي اللذين يلتقيان، اليوم الخميس.

تأهل ريال مدريد إلى المباراة النهائية لمسابقة الكأس السوبر الإسبانية في كرة القدم بحسمه الدربي أمام جاره اللدود أتلتيكو مدريد بالفوز عليه 5-3 بعد التمديد (الوقت الأصلي 3-3)، مساء أمس الأربعاء، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية، الرياض، في نصف النهائي.

وسجّل خماسية ريال مدريد كل من الألماني أنتونيو روديغر (20) والفرنسي فيرلان مندي (30) وداني كارفاخال (85) والمونتينغري ستيفان سافيتش (116 خطأ في مرمى فريقه) وإبراهيم دياس (120+2)، فيما سجّل ثلاثية أتلتيكو ماريو هيرموسو (6) والفرنسي أنطوان غريزمان (37) وروديغر (78 خطأ في مرمى فريقه).

ويلعب ريال مدريد، بطل كأس الملك، المباراة النهائية، يوم الأحد المقبل، مع الفائز بين برشلونة بطل الليغا وأوساسونا وصيف الكأس الموسم الماضي اللذين يلتقيان، اليوم الخميس.

ويحمل برشلونة الرقم القياسي في عدد الانتصارات بالسوبر مع 14 لقباً متقدما على ريال (12)، وأتلتيك بلباو وديبورتيفو لاكورونيا (3)، وأتلتيكو مدريد (2).

ورد ريال مدريد الاعتبار لخسارته الوحيدة في مختلف المسابقات هذا الموسم عندما سقط أمام أتلتيكو مدريد 1-3 في الدوري في 24 أيلول/ سبتمبر الماضي على ملعب ميتروبوليتانو في المرحلة السادسة من الليغا.

ودخل ريال مدريد، متصدر الليغا هذا الموسم المباراة ساعيا إلى بلغو المباراة النهائية والفوز للمرة الثالثة باللقب منذ اعتماد النظام الجديد للمسابقة، وذلك بعد أن خسر نهائي العام الماضي أمام غريمه اللدود برشلونة 1-3.

ويحقّق فريق أنشيلوتي نتائج رائعة في الفترة الأخيرة، حيث إلى جانب تصدره الدوري بفارق المواجهة المباشرة عن المفاجأة جيرونا (48 نقطة لكل منهما)، لم يذق طعم الخسارة في سلسلة من 19 مباراة تواليا في مختلف المسابقات، وتحديدا منذ خسارته أمام أتلتيكو بالذات حيث فاز 16 مرة مقابل 3 تعادلات، قبل أن يطيح بجاره مساء أمس.

كما حصل ريال على جرعة ثقة إضافية مع تمديد أنشيلوتي عقده حتى حزيران/ يونيو 2026 مغلقا الباب أمام منتخب البرازيل، وتعافي المدافع كارفاخال والمهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور والوافد الجديد لاعب الوسط الشاب التركي أردا غولر (18 عاما) من الإصابة.

وقال أنشيلوتي في تصريح لـ"موفيستار": "لعب أتلتيكو بشكل جيد للغاية وكذلك نحن، لقد كانت مباراة مذهلة".

وأضاف "لقد فزنا لأنه كان لدينا المزيد من الطاقة في الفترات الأخيرة، (البدلاء) قدموا كل شيء".

وهذه المباراة هي الأولى من أصل ثلاث مواجهات دربي ستجمع الفريقين في غضون أسابيع قليلة، حيث سيلتقيان مجددا في الدور 16 من كأس إسبانيا في 18 الشهر الحالي على ملعب ميتروباليتانو، قبل أن يتواجها في الدوري في الرابع من شباط/ فبراير المقبل في سانتياغو برنبايو.

وبدأ روخيبلانكوس الذي يحتل المركز الخامس بفارق الأهداف عن بلباو الرابع، المباراة ضاغطا وحصل على فرصة كبيرة بعد خمس دقائق بتسديدة للبرازيلي سامويل دياز أبعدها الحارس كيبا أريسابالاغا إلى ركنية انبرى لها غريزمان وتابعها هيرموسو برأسه داخل المرمى (6).

لم ينتظر الفريق الملكي طويلا للردّ وأدرك التعادل بالطريقة ذاتها بعد 14 دقيقة عبر روديغر عندما تابع برأسه ركنية للاختصاصي المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش (20).

واستفاد لوس بلانكوس من الزخم وتقدم مجددا عن طريق مندي الذي تابع كرة من مسافة قريبة إثر تمريرة زاحفة لكارفاخال (30).

واستمرت الإثارة عندما أدرك غريزمان هدفا رائعا من مجهود فردي تلاعب من خلاله بلاعبَين بمهارة رائعة وسدد من على مشارف المنطقة كرة زاحفة على يمين كيبا (37)، فأصبح أفضل هدّاف في تاريخ أتلتيكو في مختلف المسابقات.

ورفع الدولي الفرنسي رصيده من الأهداف إلى 174 مع أتلتيكو في جميع المسابقات وتجاوز لويس أراغونيس بهدف واحد.

وأضاع البرازيلي رودريغو المتألق في الفترة الأخيرة مع تسجيله ستة أهداف في آخر سبع مباريات فرصة ذهبية قبل نهاية الشوط الأول، فبعد أن راوغ مدافعَي أتلتيكو على بعد أمتار قليلة من المرمى سدد كرة من مسافة قريبة تصدى لها الحارس العملاق السلوفيني يان أوبلاك بقدمه قبل أن يلتقطها بيديه (43).

وفي ظل تقارب شديد بين قطبي مدريد، أضاع لينو فرصة أخرى لأتلتيكو بعدما خسر كارفاخال الكرة في الوسط انتزعها موراتا ومررها إلى الظهير الأيسر الذي سددها بجانب المرمى (56).

وتصدى أوبلاك مجددا لمحاولة خطرة إثر ركلة حرّة نفذها فينيسيوس بينما كان لاعبو أتلتيكو يحتجون لدى الحكم، فوصلت الكرة إلى كارفاخال المنفرد وسددها "على الكاير"، لكن أوبلاك أبعدها بقدمه إلى ركنية لم تثمر (71).

وخطف أتلتيكو التقدم من جديد في ظل ارتباك دفاعي واضح لدى الميرينغي بعد أن حوّل البديل ريكاردو ريكيلمي كرة عرضية حاول كيبا التقاطها إلا أنه واجه مضايقة من مهاجم النادي الملكي سابقا موراتا وزميله روديغر فارتدت منه إلى الأخير وعانقت الشباك (78).

ورفض ريال الاستسلام وفرض التعادل من جديد بعد لحظات عصيبة داخل منطقة أتلتيكو، إذ توغل البرازيلي رودريغو من الجهة اليسرى وسدد كرة أبعدها أوبلاك فارتدت نحو الإنجليزي جود بيلينغهام الذي سدد مرتين أبعد أوبلاك الأولى وهيرموسو الثانية من باب المرمى قبل أن تتهيأ أمام كارفاخال المتوغل فسددها قوية داخل المرمى (86).

وحصل البديل دياس على فرصة كبيرة لحسم النتيجة في الوقت الأصلي عندما تلاعب بدفاع أتلتيكو داخل المنطقة، لكنه سدد بجانب المرمى (90+2).

واحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين شهدا سيطرة للنادي الملكي الذي انتظر حتى الدقيقة 116 لترجمتها إلى هدف عندما مرر كارفاخال كرة عرضية داخل المنطقة لمسها البديل خوسيلو برأسه وارتطمت بقدم المدافع سافيتش وتابعت طريقها إلى الشباك (116).

ووجه ريال مدريد الضربة القاضية لأتلتيكو مستغلا هجمة مرتدة قادها خوسيلو بإبعاده كرة إثر ركلة ركنية فانطلق لها البديل الآخر دياس بسرعة مستغلا خروج أوبلاك من عرينه فسبقه إليها في منتصف الملعب وتابعها داخل المرمى الخالي (120+2).