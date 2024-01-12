إيقاف ساني 3 مباريات ودية يهدد استعدادات ألمانيا ليورو 2024

أعلن الفيفا في بيان عبر البريد الإلكتروني، أمس الخميس، إيقاف ساني لثلاث مباريات، تشمل مباراتي المنتخب الألماني في آذار/ مارس ضد منتخبي فرنسا وهولندا ومباراة أخرى يتوقع أن تقام قبيل انطلاق البطولة مباشرة.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف مهاجم بايرن ميونيخ، ليروي ساني، عن المشاركة في المباريات الودية الدولية الثلاث المقبلة للمنتخب الألماني لتعديه على لاعب منافس، في أحدث ضربة لاستعدادات الدولة المضيفة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

طرد ساني بسبب تعديه بالضرب دون كرة على فيليب مويني، لاعب منتخب النمسا، خلال المباراة الودية بين منتخبي البلدين، والتي أقيمت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وانتهت بخسارة المانشافت بهدفين دون رد، لتنهي عاما مخيبا للآمال لألمانيا.

وأعلن الفيفا في بيان عبر البريد الإلكتروني، أمس الخميس، إيقاف ساني لثلاث مباريات، تشمل مباراتي المنتخب الألماني في آذار/ مارس ضد منتخبي فرنسا وهولندا ومباراة أخرى يتوقع أن تقام قبيل انطلاق البطولة مباشرة.

وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم إن قرار الفيفا ليس نهائيا، مشيرا إلى إمكانية استئنافه.

أقال منتخب ألمانيا مدربه، هانسي فليك، في أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد خمس مباريات لم تحقق فيها الماكينات الألمانية فوزا واحدا.

وفاز خليفته جوليان ناغيلسمان بمباراة واحدة من أربع مباريات منذ توليه المسؤولية.