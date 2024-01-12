سانشو يعود إلى دورتموند على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد

لم يلعب المهاجم الإنجليزي مع مان يونايتد منذ آب/ أغسطس 2023 بعد خلاف مع المدرب، إريك تين هاغ، والذي شمل ادعاء سانشو علنا بأنه أصبح "كبش فداء" في النادي.

انتهت فترة تواجد الجناح الأيمن، غيدون سانشو، غير السعيدة في مانشستر يونايتد - على الأقل في الوقت الحالي - بعد عودته إلى ناديه القديم، بوروسيا دورتموند، على سبيل الإعارة حتى آخر الموسم.

لا تتضمن الصفقة منح دورتموند خيار الشراء النهائي.

لم يلعب المهاجم الإنجليزي مع مان يونايتد منذ آب/ أغسطس 2023 بعد خلاف مع المدرب، إريك تين هاغ، والذي شمل ادعاء سانشو علنا بأنه أصبح "كبش فداء" في النادي.

وقال تين هاغ في ذلك الوقت إن أداء سانشو ضعيف في التدريبات.

انضم سانشو إلى مان يونايتد قادما من دورتموند مقابل 85 مليون يورو (100 مليون دولار آنذاك) في العام 2021، وسجل مع الفريق تسعة أهداف في 59 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

تألق سانشو سابقا طيلة أربع سنوات في دورتموند، وسجل 50 هدفا في 137 مباراة رسمية.

وكان انضم إلى النادي الألماني قادما من مانشستر سيتي في العام 2017.

كما سجل سانشو ثلاثة أهداف في 23 مباراة مع منتخب إنجلترا، لكنه لم يلعب مع الأسود الثلاثة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2021.