مانشستر سيتي يتخطى نيوكاسل بصعوبة

عاد فريق مانشستر سيتي، بفوز ثمين من خارج ملعبه أمام نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف لهدفين، مساء أمس السبت، على ملعب "سانت جيمس بارك" ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين لهدف، حيث افتتح البرتغالي برناردو سيلفا التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 26، وأدرك السويدي أليكسندر إيساك التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 35، وأضاف زميله أنتوني جوردون الهدف الثاني في الدقيقة 37.

الشوط الثاني شهد صحوة لفريق "السيتزنز" حيث نجح البلجيكي كيفين دي بروين من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 74، قبل أن يخطف النرويجي الصاعد أوسكار بوب هدف الفوز في الدقيقة 1+9.

بهذا الفوز تقدم مانشستر سيتي للمركز الثاني في جدول ترتيب أندية المسابقة بعد أن رفع رصيده إلى 43 نقط خلف ليفربول المتصدر بـ45 نقطة، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 29 نقطة في المركز العاشر.