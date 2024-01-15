تعثر المنتخبات الكبيرة في ثاني أيام أمم إفريقيا

تعثرت المنتخبات الكبيرة في ثاني أيام بطولة كأس أمم إفريقيا، إذ تعادلت مصر مع موزمبيق بأعجوبة وسقطت غانا أمام الرأس الأخضر.

أفصحت النسخة الرابعة والثلاثون من بطولة كأس الأمم الإفريقية عن ملامحها بعد نتائج اليوم الثاني من المنافسات والتي أقيمت، مساء أمس الأحد، حيث شهدت تعثر المنتخبات الكبيرة أمام نظيراتها المغمورة.

في المجموعة الأولى سقط منتخب نيجيريا أمام غينيا الاستوائية في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث افتتح إيبان سلفادور إيدو التسجيل للمنتخب الغيني في الدقيقة 36، لكن سرعان ما عادل فيكتور أوسيمين، أفضل لاعب إفريقي 2023، النتيجة في الدقيقة 38.

وتتصدر كوت ديفوار المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزها، السبت، على غينيا بيساو في المباراة الافتتاحية بهدفين دون رد.

وفي المجموعة الثانية أفلت المنتخب المصري من الخسارة أمام موزمبيق بعد تعادل الفريقين بهدفين لمثلهما.

من مباراة مصر وموزمبيق

تقدم منتخب الفراعنة مبكرا بالهدف الأول عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة الثانية، قبل أن يرد المنتخب الموزمبيقي بهدفين عن طريق ويتينيس غواو وسلسيو بواكي في الدقيقتين 55، 58 على التوالي.

وأدرك محمد صلاح التعادل للمنتخب المصري بشق الأنفس في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من عمر اللقاء من ركلة جزاء، ليحصد الفريق نقطة ثمينة في مستهل مشواره في البطولة.

وفي نفس المجموعة فجر منتخب الرأس الأخضر أولى مفاجآت البطولة بالفوز على غانا بهدفين لهدف، حيث افتتح غاميرو مونتيرو التسجيل للرأس الأخضر في الدقيقة 17، قبل أن يدرك ألكسندر دغيكو التعادل لغانا في الدقيقة 56.

وخطف البديل غاري رودريغيز الفوز لمنتخب الرأس الأخضر في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، مانحا فريقه 3 نقاط ثمينة وصدارة المجموعة.