ريال مدريد بطلا للسوبر الإسباني للمرة الثالثة عشرة

تربع ريال مدريد على عرشه بطلا للسوبر الإسباني للمرة الثالثة عشرة عقب فوزه الكبير على غريمه برشلونة برباعية.

توج فريق ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني، بعد انتصاره الساحق على غريمه اللدود برشلونة برباعية مقابل هدف، مساء أمس الأحد، في قمة الكلاسيكو التي أقيمت على ملعب "الأول بارك" بالرياض.

بهذا الفوز ثأر الريال من هزيمته في النسخة الماضية من المسابقة أمام نفس المنافس، والذي توج بلقب البطولة وقتها، عقب فوز الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف لواحد.

تناوب على تسجيل أهداف "الميرنغي" كل من البرازيلي فينيسيوس جونيور 3 أهداف (هاتريك)، ومواطنه رودريغو، في الدقائق 7 و10 و39 و64 من زمن المباراة.

وأحرز الألماني روبرت ليفاندوفسكي هدف برشلونة الوحيد عند الدقيقة 33، وشهدت المباراة طرد زميله الأورغواياني رونالد أراخو في الدقيقة 71، قبل أن يكمل النادي المباراة بعشرة لاعبين فقط.

ويعد هذا اللقب هو الـ13 لنادي ريال مدريد في المسابقة، بفارق لقب واحد فقط عن الغريم التقليدي برشلونة، الذي حققه 14 مرة.