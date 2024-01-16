بطولة إيطاليا: إمبولي يقيل مدربه الثاني هذا الموسم

أعلن نادي إمبولي عن أنه عيَّن دافيد نيكولا (50 عاما) مكان مدربه أوريليو أندرياتزولي، بعدما وقع عقدا لمدة عام واحد مع خيار التمديد لموسم إضافي.

أعلن نادي إمبولي، صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير في الدوري الإيطالي لكرة القدم، مساء أمس الإثنين، عن إقالة مدربه أوريليو أندرياتزولي، بعد نحو أربعة أشهر من تعاقده معه خلفا لباولو زانيتي المقال بدوره.

ووجه النادي في بيان صحافي "خالص الشكر للسيد أندرياتزولي على العمل الذي قام به خلال الأشهر القليلة الماضية" وكذلك إلى مساعديه اللذين تمت إقالتهما أيضًا.

وأوضح النادي أنه عيَّن دافيد نيكولا (50 عاما) مكانه بعدما وقع عقدا لمدة عام واحد مع خيار التمديد لموسم إضافي.

ويقود نيكولا أول حصة تدريبية له بعد ظهر اليوم، الثلاثاء.

وعيِّن أندرياتزولي (70 عامًا) في أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد إقالة زانيتي، في أعقاب أربع مراحل فقط وهزيمة مذلة أمام روما 0-7.