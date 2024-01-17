أفضل مدربة في العالم تمدد عقدها مع المنتخب الإنجليزي للسيدات

بعد تتويجها كأفضل مدربة في العالم... سارينا ويغمان تمدد عقدها مع المنتخب الإنجليزي.

مددت مدربة المنتخب الإنجليزي سارينا ويغمان، مساء أمس الثلاثاء، عقدها مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لقيادة منتخب السيدات حتى كأس العالم 2027.

تولت ويغمان تدريب فريق اللبؤات في أيلول/ سبتمبر 2021، وقادته للفوز بلقب بطولة أوروبا عام 2022 ثم قادت الفريق إلى نهائي كأس العالم العام الماضي، حيث خسر 1-0 أمام إسبانيا.

وفازت المدربة الهولندية، أول من أمس الإثنين، بجائزة الفيفا لأفضل مدربة للسيدات لعام 2023.

وقالت "أنا سعيدة للغاية لإتاحة الفرصة لي لقيادة إنجلترا حتى عام 2027 بعد عامين ونصف رائعين". وأضافت أنه "بالنظر إلى المستقبل، لدينا عمل لم يكتمل بعد، وأعلم أننا قادرون على تحقيق المزيد، لكنه لن يكون سهلا".

قبل المشاركة في كأس العالم، ستقود ويغمان إنجلترا للدفاع عن لقب بطولة أوروبا. وستبدأ التصفيات في نيسان/ أبريل، على أن تقام النهائيات في سويسرا عام 2025.

وقبل تدريب منتخب إنجلترا، قادت ويغمان هولندا للفوز بلقب بطولة أوروبا على أرضها عام 2017 ونهائي كأس العالم 2019.