رابطة الدوري الإنجليزي تعلن تحديد موعد جلسة استماع للاتهامات الموجهة لمانشستر سيتي

مانشستر سيتي (أ ب)

قد يبت قريبا في النزاع القضائي بين رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ونادي مانشستر سيتي بشأن اتهام الأخير بارتكاب انتهاكات مالية.

أعلن ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للرابطة، مساء أمس الثلاثاء، تحديد موعد للنظر في القضية أمام محكمة رياضية، لكنه لم يكشف هذا التاريخ.

اتهمت الرابطة مانشستر سيتي بارتكاب نحو 80 انتهاكا مزعوما للقواعد المالية، و30 انتهاكا يتعلق بفشله المزعوم في التعاون مع التحقيقات.

أعلنت الرابطة هذه الاتهامات في شباط/ فبراير من العام الماضي.

في حال إدانة مان سيتي، قد تتضمن العقوبات بحقه خصم نقاط أو حتى الطرد من الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ).

وفي حديثه أمام لجنة برلمانية، خضع ماسترز لاستجواب حول سبب إمكانية التعامل بسرعة مع بعض التحقيقات المالية، مثل تلك المتعلقة بناديي إيفرتون ونوتنغهام فورست، بينما تستغرق تحقيقات أخرى- مثل تحقيق مان سيتي - وقتا أطول.

وقال ماسترز إن "حجم وطبيعة الاتهامات الموجهة إلى مانشستر سيتي، والتي من الواضح أنني لا أستطيع التحدث عنها على الإطلاق، تٌسرد في بيئة مختلفة تماما".

وأضاف أن "هناك موعد محدد لهذا الإجراء، ولا أستطيع للأسف أن أخبركم عنه، لكن الأمر في طور التقدم".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أن جلسة الاستماع ستعقد أواخر خريف هذا العام.

ومنذ توجيه عدد كبير من الاتهامات له، احتفظ مان سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وفاز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، وأصبح بطل كأس العالم للأندية.

تلقى إيفرتون أكبر عقوبة رياضية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز - بخصم 10 نقاط - بعد أن خلصت لجنة مستقلة إلى أنه تكبد خسارة قدرها 124.5 مليون جنيه إسترليني (155 مليون دولار) على مدى ثلاث سنوات حتى نهاية موسم 2021-2022.

تسمح قواعد الرابطة الخاصة بالربح والاستدامة المالية للأندية بخسارة ما يصل إلى 105 ملايين جنيه إسترليني (130 مليون دولار) كحد أقصى على مدى ثلاث سنوات أو مواجهة عقوبات.

عدد وحجم الاتهامات الموجهة لمان سيتي تشير إلى أن أي عقوبة من المرجح أن تكون أشد بكثير.