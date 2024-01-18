كأس إسبانيا: جيرونا وسوسييداد وسلتا فيغو إلى ربع النهائي

تُختتم مباريات ثمن النهائي، اليوم الخميس، بلقاء برشلونة ومضيفه وأونيونيستاس سلمنقة من الدرجة الثالثة، وقمّة أتلتيكو مدريد وجاره ريال، بعد أقل من أسبوع على المواجهة بينهما في الكأس السوبر الإسبانية في السعودية (فاز ريال 5-3).

تأهّل جيرونا متصدّر الدوري الإسباني لكرة القدم إلى الدور ربع نهائي من مسابقة الكأس بفوزه على رايو فايكانو 3-1، مساء أمس الأربعاء.

وهو الفوز الثالث عشر في آخر 16 مباراة لجيرونا الذي يقدّم موسما استثنائيا سمح له باعتلاء صدارة ترتيب الدوري.

تقدّم الفريق الكاتالوني عبر الأوروغوياني كريستيان ستواني (15 و19 من ركلة جزاء) ودالي بليند (26)، وقلّص الفرنسي راندي نتيكا النتيجة (36).

وتغلّب سلتا فيغو على مضيفه فالنسيا 3-1، ليبلغ الدور ذاته.

افتتح الأميركي، لوكا دي لا توري، التسجيل للضيوف في الدقيقة 13، وأضاف اليوناني أناستاسيوس دوفيكاس الثاني من ركلة جزاء (18)، قبل أن يقلّص بيبيلو النتيجة من ركلة جزاء أيضا (29).

وسجل دوفيكاس هدف الاطمئنان لفريقه والثاني الشخصي له قبل عشر دقائق على نهاية المباراة (80).

ومُني فالنسيا الذي يحتل المركز الثامن في الدوري بخسارة مفاجئة بعد فوزه بأربع مبارياتٍ متتالية في الدوري والكأس.

وتغلّب ريال سوسييداد على مضيفه أوساسونا بهدفٍ دون رد سجّله ميكيل أويارسابال من ركلة جزاء في الدقيقة 57.

وطُرد أليخاندرو كاتينا مدافع أوساسونا في الدقيقة 56.

وكان إشبيلية قد تأهّل إلى الدور عينه بعد تخطّيه خيتافي 3-1، الثلاثاء، كما فاز أتلتيك بلباو على ألافيس 2-0 وريال مايوركا على تينيريفي 1-0 بعد الاحتكام إلى شوطين إضافيين.

وتُختتم مباريات ثمن النهائي، اليوم الخميس، بلقاء برشلونة ومضيفه وأونيونيستاس سلمنقة من الدرجة الثالثة، وقمّة أتلتيكو مدريد وجاره ريال، بعد أقل من أسبوع على المواجهة بينهما في الكأس السوبر الإسبانية في السعودية (فاز ريال 5-3).

ويحمل ريال مدريد لقب النسخة الأخيرة من الكأس المحلية بفوزه على أوساسونا 2-1.