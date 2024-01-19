هندرسون ينتقل إلى أياكس الهولندي في ضربة قوية للدوري السعودي

انضم هندرسون في تموز/ يوليو الماضي إلى نادي الاتفاق لينضم إلى قائد ليفربول السابق ستيفن جيرارد مدرب الفريق، لكن هذه الخطوة أثارت رد فعل عنيفا من "مجتمع المثليين".

وصل لاعب كرة القدم الإنجليزي الدولي جوردان هندرسون إلى أمستردام، مساء أمس الخميس، وسط تقارير عن قرب تعاقده مع فريق أياكس الهولندي بعد ستة أشهر مضطربة في الدوري السعودي للمحترفين.

ونشرت شبكة سكاي سبورتس البريطانية صورة هندرسون في المدينة الهولندية، مؤكدة أنه التقى بممثلي أياكس وسيوقع عقدا لمدة عامين ونصف بعد إجراء الفحص الطبي.

وينظر إلى انتقال هندرسون (33 عاما) باعتبارها خطوة لتعزيز مكانه في تشكيلة إنجلترا قبل انطلاق بطولة أوروبا في ألمانيا في حزيران/ يونيو، لكنها تمثل أيضا ضربة للدوري السعودي، الذي تعاقدت أنديته مع عدد كبير من النجوم الكبار، أبرزهم كريستيانو رونالدو.

وانضم هندرسون في تموز/ يوليو الماضي إلى نادي الاتفاق لينضم إلى قائد ليفربول السابق ستيفن جيرارد مدرب الفريق، لكن هذه الخطوة أثارت رد فعل عنيفا من "مجتمع المثليين".

وحذرت منظمة العفو الدولية من المخاطر التي تواجه أعضاء مجتمع المثليين في السعودية، بمن فيهم الأجانب، الذين يواجهون عقوبات "بالسجن وعقوبات بدنية بسبب العلاقات المثلية، أو التعبير عن هويتهم أو دعمهم لحقوق المثليين".

وواجه هندرسون، الذي شارك في 81 مباراة مع منتخب إنجلترا، صعوبة في رفع مستوى فريق الاتفاق السعودي الذي يحتل حاليا المركز الثامن في الدوري السعودي للمحترفين.

وقال سعد اللذيذ، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المؤقت للدوري السعودي، إن "هذا كله جزء من كرة القدم، في جميع أنحاء العالم والحياة، في جميع المهن. في بعض الأحيان، على الرغم من بذل قصارى الجهد، لا يتأقلم الأفراد أو يستقرون، وقد يؤثر ذلك على الأداء ويؤدي إلى إحباط الجميع".

وأضاف أن "جوردان رجل طيب، ومن المؤسف أن الأمور لم تسر على ما يرام معه، لكنه سيكون أول من يعترف بالدعم الكامل له الذي قدم له، وبالاحترام الذي تم إظهاره له".

واستطرد قائلا "لقد حاول الجميع.. ولا أحد ملام".

ويواجه أياكس، بطل أوروبا أربع مرات، صعوبات هذا الموسم للمنافسة على صدارة الدوري مع الفرق الهولندية. ويعود أياكس نحو المراكز الأولى في الدوري الهولندي الممتاز بعد بداية كارثية للموسم والتي شهدت إقالة النادي مدربه موريس شتاين، بعد فوزه في مباراة واحدة فقط من أول سبع مباريات هذا الموسم.