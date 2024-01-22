أنشيلوتي: كانت مباراة غريبة أمام ألميريا وقرارات الحكم صحيحة

تطرق إلى الأداء التحكيمي بالقول "أفهم غضب ألميريا من قرارات تقنية الفيديو، لكن أعتقد أنها اتخذت بشكل صحيح والحكم أصاب في قراراته".

دافع مدرب ريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي، عن قرارات الحكم في المباراة التي فاز بها فريقه على ألميريا بثلاثية مقابل هدفين مساء أمس الأحد، ضمن أحداث الجولة الـ21 من الليغا.

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وبهذا الفوز رفع الفريق الملكي رصيده من النقاط إلى 51 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد ألميريا عند 6 نقاط وهو يقبع بالمركز الأخير.

وذكر أنشيلوتي في تصريحات عقب المباراة "لقد كانت مباراة غريبة، والشوط الأول كان سيئا جدا وقيمت التدريب بشكل خاطئ حيث ظهر الفريق متعبا".

وأضاف "في الشوط الثاني كان الأمر مختلفا وحصلنا على دعم مهم جدا من الجمهور".

وتطرق إلى الأداء التحكيمي بالقول "أفهم غضب ألميريا من قرارات تقنية الفيديو، لكن أعتقد أنها اتخذت بشكل صحيح والحكم أصاب في قراراته".

وأوضح "أنا غاضب من نفسي، لأن الجميع يريد اللعب ويقولون لك إنهم في حالة جيدة. بعد ذلك، يجب علينا تقييم الأمور، ومن الواضح أننا لم نفعل ذلك بشكل جيد".

وعن صافرات الجماهير ضد اللاعبين، أجاب "أفهمها نظرا للأداء السيئ في الشوط الأول، فهذا رد فعل منطقي".

وحول المداورة في مركز حراسة المرمى، ذكر "هم سعداء وهادئون. ليس شيئا أفعله عادة. المرة الأخيرة التي فعلت ذلك كانت مع كاسياس ودييغو لوبيز، ولم يكن الأمر سيئا. نأمل أن يتكرر ذلك".