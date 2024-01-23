بطولة إسبانيا: أتلتيكو مدريد يستعيد توازنه

عوَّض أتلتيكو مدريد خسارته أمام مضيفه جيرونا 3-4 في المرحلة التاسعة عشرة، وحقق فوزه الثاني في مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري (خسارتان وتعادل).

استعاد أتلتيكو مدريد توازنه بفوزه الصعب على مضيفه غرناطة 1-0، مساء أمس الإثنين، في ختام المرحلة الحادية والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

ويدين فريق العاصمة بفوزه لمهاجمه الدولي، ألفارو موراتا، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 54.

وعوَّض أتلتيكو مدريد خسارته أمام مضيفه جيرونا 3-4 في المرحلة التاسعة عشرة، وحقق فوزه الثاني في مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري (خسارتان وتعادل).

واستغل رجال المدرب الأرجنتيني، دييغو سيميوني، الذين دخلوا المباراة منتشين ببلوغهم ربع نهائي مسابقة كأس الملك على حساب غريمهم التقليدي وجارهم ريال مدريد حامل اللقب 4-2 بعد التمديد (الوقت الأصلي 2-2)، تعثر أتلتيك بلباو أمام مضيفه فالنسيا 0-1، السبت، ولحقوا به إلى المركز الرابع.

ويملك أتلتيكو مدريد مباراة مؤجلة من المرحلة العشرين أمام ضيفه وجاره الآخر رايو فايكانو.

ويلعب أتلتيكو مدريد مع إشبيلية، يوم الخميس المقبل، في ربع نهائي مسابقة كأس الملك.

في المقابل، مني غرناطة بخسارته الثانية تواليا والرابعة عشرة هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وانتظر أتلتيكو مدريد الدقيقة 54 لافتتاح التسجيل بضربة رأسية لموراتا إثر تمريرة عرضية للهداف التاريخي للنادي الدولي الفرنسي، أنطوان غريزمان، تم تأكيده بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر".

وهو الهدف الثالث عشر لموراتا هذا الموسم، فلحق بمهاجم الجار خيتافي بورخا مايورال إلى المركز الثاني على لائحة الهدافين، بفارق هدف خلف المتصدرين الإنجليزي غود بيلينغهام (ريال مدريد) والأوكراني أرتيم دوفبيك (جيرونا).

وأضاف ساوول الهدف الثاني برأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية للأرجنتيني ناهويل مولينا (61)، لكنه ألغي بداعي التسلل بعد اللجوء إلى "في أيه آر".