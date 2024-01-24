مدرب الكاميرون يستبعد أونانا من مباراة حاسمة بكأس إفريقيا

استبعد مدرب الكاميرون حارس مرمى مانشستر يونايتد، أونانا، من مباراة حاسمة بكأس إفريقيا أمام غامبيا.

أجلس مدرب الكاميرون، ريغوبير سونغ، حارس مرمى مانشستر يونايتد، أندريه أونانا على مقاعد البدلاء خلال مباراة كأس الأمم الإفريقية الحاسمة أمام غامبيا مساء أمس، الثلاثاء.

اختار سونغ ابن عم أونانا، فابريس أوندوا، لبدء المباراة النهائية للفريق في المجموعة الثالثة.

ريغوبير سونغ (أ ب)

غاب أونانا عن مباراة الكاميرون الأولى في المجموعة أمام غينيا، والتي انتهت بالتعادل 1-1، على الرغم من اندفاعه لخوض المباراة بعد اللعب مع يونايتد في اليوم السابق. ثم قدم أداء مهتزا في المباراة الثانية للكاميرون، التي خسرها أمام السنغال 3-1.

وكانت الكاميرون، الفائزة باللقب خمس مرات، تحتاج إلى الفوز على غامبيا لتجنب الخروج المبكر من كأس إفريقيا، وتغلبت عليها بالنتيجة 3 - 2، مساء أمس.