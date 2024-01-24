موريتانيا تفجر المفاجأة وتتأهل على حساب الجزائر

فجّرت موريتانيا المفاجأة وتأهلت على حساب الجزائر بعدما فازت عليها بهدف ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا، مساء أمس الثلاثاء.

توالت المفاجآت في النسخة 34 من بطولة كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، بعدما أطاح المنتخب الموريتاني بنظيره الجزائري من دور المجموعات، بالفوز عليه بهدف دون رد، مساء أمس الثلاثاء، في الجولة الثالثة ضمن المجموعة الرابعة.

ونجح منتخب "المرابطون" الذي حقق أول انتصار له في تاريخ مشاركاته بالبطولة، في التأهل للدور ثمن النهائي كأفضل ثوالث، بعد أن رفع رصيده إلى 3 نقاط، في حين تذيل "محاربو الصحراء" جدول الترتيب برصيد نقطتين وودّع البطولة مبكرا للمرة الثانية على التوالي.

منتخب الجزائر (Getty Images)

سجل هدف اللقاء الوحيد محمد ديلاهي يالي في الدقيقة 37، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وغلى الرغم من المحاولات المكثفة من جانب المنتخب الجزائري لتعديل النتيجة فإن استبسال الفريق الموريتاني في الذود عن مرماه حال دون ذلك.

وفي المجموعة نفسها، فازت أنغولا على بوركينا فاسو بهدفين دون رد، سجلهما كريستوفاو باسيينسيا وإمبروزيني سالفادور في الدقيقتين 36، 2+90.

من المباراة، مساء أمس (Getty Images)

ورفعت أنغولا رصيدها إلى 7 نقاط لتتصدر المجموعة في حين تجمد رصيد بوركينا فاسو عند 4 نقاط في المركز الثاني وتأهلا معا بجانب موريتانيا أفضل ثوالث.