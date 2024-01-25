المغرب يتجاوز زامبيا ويعيد الروح لـ"كوت ديفوار"

تجاوز المغرب زامبيا وأعاد الروح لـ"كوت ديفوار" ورفع الفوز رصيد "أسود الأطلس" إلى 7 نقاط في المركز الأول واهدى بطاقة التأهل إلى المنتخب المستضيف كواحد من أفضل 4 فرق في المركز الثالث.

أكد المنتخب المغربي جدارته بصدارة المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، بتغلبه على زامبيا بهدف دون رد، مساء أمس الأربعاء، على ملعب "لوران بوكو" بمدينة سان بيدرو في الجولة الثالثة للمنافسات.

الفوز رفع رصيد "أسود الأطلس" إلى 7 نقاط في المركز الأول، ليساهم في إهداء بطاقة التأهل إلى كوت ديفوار، المستضيف، كواحدة من أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث، وذلك بعد ما أوقف رصيد المنتخب الزامبي عند نقطتين في المركز الثالث ليودع المنافسات.

سجل هدف اللقاء الوحيد حكيم زياش في الدقيقة 37 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة مرتدة من حارس مرمى منتخب زامبيا ترسيفورد مولينغا.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، فرض التعادل السلبي نفسه على نتيجة اللقاء الذي جمع تنزانيا مع الكونغو الديمقراطية ليحصد كل فريق نقطة واحدة.

ورفع المنتخب الكونغولي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني ليتأهل بصحبة المنتخب المغربي إلى ثمن نهائي البطولة، في حين رفع المنتخب التنزاني رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع وودع هو الآخر المنافسات.

وبهذه النتائج سيلتقي المنتخب المغربي مع جنوب إفريقيا ثاني المجموعة الخامسة في ثمن النهائي، يوم الثلاثاء المقبل، بينما سيواجه منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره المصري ثاني المجموعة الثانية، الأحد المقبل، في نفس الدور.