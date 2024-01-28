نيجيريا تتخطى الكاميرون وتواجه أنغولا في ربع النهائي

تخطت نيجيريا الكاميرون وستواجه أنغولا في ربع النهائي بعد فوزها بهدفين دون رد في ثمن نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار.

تأهل المنتخب النيجيري إلى الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا، بعد تغلبه على نظيره الكاميروني بهدفين دون رد، مساء أمس السبت، على ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي" بأبيدجان في ثاني مواجهات ثمن النهائي.

سجل هدفي المنتخب النيجيري، أديمولا لوكمان، جناح فريق أتالانتا الإيطالي في الدقيقتين 36 و90 من عمر اللقاء، وألغى حكم الفيديو المساعد "VAR" هدفا مبكرا للفريق سجله المدافع، سيمي أجايي، في الدقيقة 9 بداعي التسلل.

منتخب نيجيريا (الأناضول)

بهذا الفوز، ضرب "النسور الخضر" موعدا يوم الجمعة المقبل، مع المنتخب الأنغولي الذي تأهل في وقت سابق من نفس اليوم بعد فوزه بسهولة على ناميبيا بثلاثة أهداف، في مباراة شهدت حالة طرد لكل فريق.

وتستضيف كوت ديفوار منافسات النسخة 34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية في الفترة من 13 كانون الثاني/ يناير وحتى 11 شباط/ فبراير 2024.