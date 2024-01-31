المغرب يكمل إخفاقات المنتخبات العربية في كأس إفريقيا

أكمل المغرب إخفاقات المنتخبات العربية في كأس إفريقيا بخسارته أمام المنتخب الجنوب إفريقي في الدور ثمن النهائي لتودع البطولة.

أكمل منتخب المغرب سلسلة إخفاقات المنتخبات العربية في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2023، بعد ما ودع النسخة 34 من المسابقة القارية المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وخسر "أسود الأطلس" أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدفين دون رد، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "لوران بوكو" بمدينة سان بيدرو، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من البطولة.

المغرب

ولحق المنتخب المغربي، بمنتخبات تونس والجزائر، اللذين خرجا مبكرا من دور المجموعات، ومصر وموريتانيا اللذين أقصيا من الدور ثمن النهائي.

افتتح إيفيدينس ماكغوبا التسجيل لمنتخب "البافانا بافانا" في الدقيقة 57، وأضاف تيبوهو موكيانا الهدف الثاني في الدقيقة 5+90، في حين أهدر أشرف حكيمي ركلة جزاء للمغرب في الدقيقة 84.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه سفيان أمرابط لاعب المنتخب المغربي ونادي مانشستر يونايتد في الدقيقة 2+90.

جنوب إفريقيا

وضرب منتخب جنوب إفريقيا بهذا الفوز موعدا في الدور ربع النهائي مع منتخب الرأس الأخضر يوم 3 شباط/ فبراير المقبل بمدينة ياماسوكرو.

وتستضيف كوت ديفوار منافسات النسخة 34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية في الفترة من 13 كانون الثاني/ يناير وحتى 11 شباط/ فبراير 2024.