ماينو ينقذ يونايتد بهدف قاتل أمام ولفرهامبتون

تقدم يونايتد إلى المركز السابع برصيد 35 نقطة، إلا أنه يتخلف بفارق 8 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.

أنقذ اللاعب الشاب كوبي ماينو، فريقه مانشستر يونايتد من فخ التعادل أمام مضيفه ولفرهامبتون، بعد أن سجّل له هدف الفوز في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، لتنتهي المباراة بنتيجة 4-3، ضمن المرحلة الثانية والعشرين للدوري الإنجليزي لكرة القدم، مساء أمس الخميس.

وبعد أن هيمن يونايتد على أغلب فترات المباراة متقدما مع نهاية الشوط الأول 2-0 بفضل ماركوس راشفورد (5) والدنماركي راسموس هويلوند (22)، تمكن الإسباني بابلو سارابيا من تقليص النتيجة (71)، لكن البديل الإسكتلندي سكوت مكتوميناي ردّ عليه سريعا بعد أربع دقائق (75) ليعيد فارق الهدفين.

واشتعلت المباراة في دقائقها الأخيرة بعد أن قلّص ماكس كيلمان النتيجة من جديد (85) ثمّ عادل البرتغالي بيدرو نيتو النتيجة لأصحاب الأرض (90+5).

ولعب ماينو (18 عاما) دور المنقذ بتسجيله هدف الفوز (90+7).

وشهدت المباراة عودة البرازيلي كازيميرو إلى صفوف "الشياطين الحمر" بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتقدم يونايتد إلى المركز السابع برصيد 35 نقطة، إلا أنه يتخلف بفارق 8 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.

في المقابل، تجمّد رصيد ولفرهامبتون عند 29 نقطة في المركز الحادي عشر.

من جهة أخرى، اكتفى وست هام الذي سيحلّ ضيفًا على مانشستر يونايتد، الأحد، بتعادل مخيّب أمام ضيفه بورنموث 1-1.

وافتتح دومينيك سولانكي التسجيل لبورنموث (3) قبل أن يعادل جيمس وارد براوس النتيجة لأصحاب الأرض (61 من ركلة جزاء).

وأهدر وست هام فرصة تقليص الفارق مع توتنهام واستون فيلا اللذين يتساويان بـ43 نقطة في المركزين الرابع والخامس، وبات يتخلف عنهما بفارق سبع نقاط في المركز السادس متقدما بنقطة واحدة عن يونايتد السابع.

أما بورنموث، فيحتل المركز الثاني عشر بـ26 نقطة.