كأس آسيا: قطر تحجز بطاقتها إلى نصف النهائي على حساب أوزبكستان

كادت قطر تعزز تقدمها عندما رفع عفيف كرة متقنة داخل المنطقة من ركلة حرة مباشرة تابعها المهدي علي رأسية خلفية، تألق الحارس الأوزبكي في التصدي لها (41).

(أ ب)

أنقذ مشعل برشم حارس مرمى قطر، حاملة اللقب، ثلاث ركلات ترجيحية ليمنح بلاده بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي بالفوز على أوزبكستان 3-2 (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1) السبت على استاد البيت في الخور.

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وسجل حارس أوزبكستان أوتكير يوسوبوف خطأ في مرماه هدف قطر (27)، وأدركت أوزبكستان التعادل عن طريق أوديلغون هامروبيكوف (59).

وتلتقي قطر مع إيران الأربعاء المقبل على استاد الثمامة، في المقابل يتجدد اللقاء في نصف النهائي الآخر بين الأردن وكوريا الجنوبية الثلاثاء المقبل على استاد أحمد بن علي.

وافتتحت قطر التسجيل عندما وصلت الكرة داخل المنطقة باتجاه حسن الهيدوس فحاول تمريرها بالعرض اصطدمت بقدم أحد المدافعين ثم حولها الحارس يوسوبوف خطأ في مرماه (27).

وردّ المنتخب الأوزبكي عندما سدد عزيزبك تورغوباييف كرة من مسافة قريبة لكن مدافع قطر محمد وعد رمى بنفسه منقذا فريقه من هدف التعادل (32).

وكادت قطر تعزز تقدمها عندما رفع عفيف كرة متقنة داخل المنطقة من ركلة حرة مباشرة تابعها المهدي علي رأسية خلفية، تألق الحارس الأوزبكي في التصدي لها (41).

وضغط المنتخب الأوزبكي في مطلع الشوط الثاني وكاد حارس قطر مشعل برشم يدفع ثمن تهوره بالخروج بعيدا عن مرماه ليرتكب خطأ على فايزولايف، لكن الحكم اكتفى برفع البطاقة الصفراء، وأكد حكم الفيديو المساعد "فار" القرار (48).

وشهد خط دفاع قطر إرباكا كبيرا وسط الضغط الأوزبكي وكاد المهدي علي يسجل هدفا عكسيا عندما حاول تشتيت كرة عرضية فمرت إلى جانب القائم (52).

وأثمر ضغط أوزبكستان هدف التعادل عن طريق أوديلغون هامروبيكوف الذي تلقى كرة داخل المنطقة، فسيطر عليها قبل أن يسددها بيسراه لامست يديّ مشعل وتابعت طريقها نحو شباكه (59).

والهدف هو الأول لهامروبيكوف على الصعيد الدولي في 48 مباراة بقميص منتخب بلاده.

وتبادل المنتخبان الهجمات في محاولة لحسم المباراة وكانت الفرصة الأبرز تسديدة لولبية لعفيف في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع لكنها مسحت العارضة، ليخوضان وقتا إضافيا.

وسدد عبد العزيز حاتم كرة "على الطاير" من مشارف المنطقة اصطدمت بالعارضة وخرجت في أبرز فرصة خلال الوقتين الإضافيين (94) قبل أن يتألق برشم في ركلات الترجيح ويقود بلاده إلى نصف النهائي.