إصابة ألفونسو ديفيز في ركبته خلال فوز بايرن ميونخ على مونشنغلادباخ

كان ديفيز يلعب مباراته السابعة والعشرين هذا الموسم في جميع المسابقات مع البايرن، وسجل هدفه الأول هذا الموسم في الفوز 3-2 على أوغسبورغ الأسبوع الماضي. وتعرض منذ انضمامه إلى البايرن للإصابات بشكل متكرر.

أصيب الدولي الكندي، ألفونسو ديفيز، بالتواء في ركبته خلال فوز بايرن ميونخ 3-1 على بروسيا مونشنغلادباخ، مساء أمس السبت.

وخرج الظهير الأيسر في الدقيقة 85 من المباراة التي جرت ضمن مباريات الدوري الألماني بعد أن أصيب في ركبته اليسرى.

وقال مدرب بايرن، توماس توخيل، إن "ركبته التوت ويحتاج إلى فحص".

وكان ديفيز يلعب مباراته السابعة والعشرين هذا الموسم في جميع المسابقات مع البايرن، وسجل هدفه الأول هذا الموسم في الفوز 3-2 على أوغسبورغ الأسبوع الماضي. وتعرض منذ انضمامه إلى البايرن للإصابات بشكل متكرر.

وقال توخيل إن البايرن يأمل في عودة المدافع المصاب، دايوت أوباميكانو، ولاعب الوسط، جوشوا كيميتش، للمشاركة في مباراة الأسبوع المقبل أمام باير ليفركوزن متصدر الدوري. ولم يلعب أي منهما منذ إصابتهما في فوز البايرن 1-0 على يونيون برلين في 24 كانون الثاني/ يناير الماضي. وقد أصيب أوباميكانو في عضلة الفخذ في تلك المباراة بينما أصيب كيميتش في كتفه.

وقال توخيل إنه "سنحاول بالتأكيد مع أوبا وجوش. سيتم تحديد ذلك في منتصف الأسبوع".