بدء محاكمة النجم البرازيلي داني ألفيس في برشلونة بتهمة الاعتداء على امرأة جنسيا

تبدأ المحاكمة يوم غد الإثنين وتستمر إلى الأربعاء في إحدى محاكم برشلونة. أمضى ألفيس، العام الماضي، داخل السجن الاحتياطي بعد رفض المحكمة طلبات الإفراج عنه بكفالة. وينفي اللاعب ارتكاب أي مخالفات.

داني ألفيس (أ ب)

يمثل نجم كرة القدم البرازيلي، داني ألفيس، أمام محكمة الأسبوع الحالي بتهمة الاعتداء الجنسي على شابة داخل ملهى ليلي بمدينة برشلونة في كانون الأول/ ديسمبر 2022.

ومن المقرر بدء المحاكمة يوم غد الإثنين وتستمر إلى الأربعاء في إحدى محاكم برشلونة.

يطالب ممثلو الادعاء بعقوبة السجن تسع سنوات في حال أدين ألفيس، بينما يطالب محامو الضحية المزعومة بالسجن 12 عاما.

أمضى ألفيس، العام الماضي، داخل السجن الاحتياطي بعد رفض المحكمة طلبات الإفراج عنه بكفالة.

وينفي اللاعب ارتكاب أي مخالفات.

اعتقل ألفيس (40 عاما) في 20 كانون الثاني/ يناير عام 2023 بعد استجابته لاستدعاء من الشرطة خلال زيارة لإسبانيا.

أمرت المحكمة بسجنه بعد تحليل التحقيق الأولي للشرطة، والاستماع إلى شهادة الضحية المزعومة، والشهود، واللاعب.

أدى اعتقال ألفيس إلى تشويه صورته كلاعب يتمتع بشخصية كاريزمية ومسيرة طويلة وناجحة.

فاز ألفيس بكثير من الألقاب المحلية والقارية مع العديد من الأندية العالمية الكبيرة ومنها برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

كما ساعد منتخب البرازيل في الفوز بلقب كوبا أميركا وإحراز ميدالية ذهبية أولمبية وهو في سن 38 عاما.

وشارك ألفيس في كأس العالم للمرة الثالثة، وهو اللقب الوحيد الذي لم يفز به، في العام 2022.

كان الظهير الأيمن البارز عنصرا أساسيا في السنوات الذهبية لبرشلونة، حيث لعب هناك بين عامي 2008-2016 في فريق ليونيل ميسي السابق.

وفاز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات خلال تلك الفترة مع النادي الكتالوني، والذي انضم إليه مرة أخرى لفترة وجيزة عام 2022.

فسخ نادي بوماس المكسيكي عقده مع ألفيس فور اعتقاله.