أتلتيكو ينتزع تعادلا مثيرا أمام الريال في ديربي مدريد

تعادل فريق أتليتكو مدريد مع ريال مدريد في مباراة ديربي ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني "لا ليغا".

انتزع فريق أتليتكو مدريد تعادلا ثمينا بطعم الفوز من مضيفه ريال مدريد بهدف لمثله في "ديربي العاصمة" الذي أقيم، مساء أمس الأحد، على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني "لا ليغا".

وأهدر ريال مدريد بهذا التعادل، فرصة ثمينة لتوسيع الفارق في صدارة المسابقة، حيث يحتل المركز الأول برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثاني.

في المقابل، رفع أتليتكو مدريد رصيده إلى 48 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف برشلونة صاحب المركز الثالث.

افتتح ريال مدريد التسجيل أولا عن طريق إبراهيم دياز في الدقيقة 20، فيما أدرك ماركوس يورينتي التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفي نفس الجولة، حقق سيلتا فيغو فوزا كبيرا خارج ملعبه بتغلبه على مضيفه أوساسونا بثلاثية نظيفة، فيما تعادل ريال بيتيس مع خيتافي بهدف لمثله، وفياريال مع ضيفه قادش بدون أهداف.