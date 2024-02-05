إنتر ميلان يحسم قمة الكرة الإيطالية أمام يوفنتوس

حسم فريق إنتر ميلان قمة الكرة الإيطالية أمام يوفنتوس بعد أن فاز بهدف دون رد، معززا صدارته لجدول المسابقة.

حسم فريق إنتر ميلان لقاء قمة الكرة الإيطالية أمام ضيفه يوفنتوس، بعد أن فاز عليه بهدف دون رد، مساء أمس الأحد، على ملعب "جوزيبي مياتزا" بسان سيرو، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وعزز " النيراتزوري" بهذا الفوز، صدارته لترتيب الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة من 22 مباراة، فيما بقي "البيانكونيري" بالمركز الثاني برصيد 53 نقطة من 23 مباراة، لتستمر المنافسة المشتعلة بينهما على حسم اللقب.

هدف المباراة الوحيد للإنتر جاء بالنيران الصديقة وبأقدام فيديريكو غاتي، مدافع يوفنتوس، الذي وضع الكرة بمرماه في الدقيقة 37 من زمن المباراة.

وكاد الدولي التركي، هاكان تشالهانوغلو، أن يضيف الهدف الثاني لإنتر في الدقيقة 57، لكن تسديدته اصطدمت بالقائم الأيسر.

لعب الفريقان بتحفظ دفاعي شديد، حيث اكتفى لاعبو إنتر بالتسديد 3 مرات على المرمى مقابل مرة واحدة لصالح يوفنتوس، فيما ارتكب كل فريق 8 أخطاء ضد المنافس.

وفي نفس الجولة، فاز أتالانتا على ضيفه لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف، ونابولي على هيلاس فيرونا بهدفين لهدف، فيما تعادل تورينو مع ساليرنيتانا بدون أهداف.