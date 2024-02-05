إنجلترا تلعب مع البوسنة وإيسلندا استعدادا لكأس أوروبا 2024

قال مدرب "الأسود الثلاثة"، غاريث ساوثغيت، عن المواجهتين "نتطلّع إلى الذهاب مع الفريق إلى الشمال الشرقي (لإنجلترا) وإلى مدينة ترتبط ارتباطا وثيقا بكرة القدم في هذا البلد".

يخوض المنتخب الإنجليزي مباراتين وديتين مع نظيريه البوسني والإيسلندي في حزيران/ يونيو المقبل ضمن آخر الاستعدادات لكأس أوروبا لكرة القدم التي تحتضنها ألمانيا في 2024، بحسب ما أعلن اتحاد اللعبة المحلي، اليوم الإثنين.

وسيستضيف ملعب سانت جايمس بارك، معقل نادي نيوكاسل يونايتد، المباراة الأولى مع البوسنة في 3 حزيران/ يونيو في أوّل مواجهة تاريخية بين المنتخبين، قبل لقاء إيسلندا على ملعب ويمبلي في السابع من الشهر عينه.

ويلعبا كلا المنتخبين الضيفين في المسار الثاني ضمن الملحق المؤهل إلى البطولة القاريّة، إذ يلتقي المنتخب البوسني نظيره الأوكراني، فيما يلعب الإيسلندي مع الإسرائيلي في آذار/ مارس المقبل.

وقال مدرب "الأسود الثلاثة"، غاريث ساوثغيت، عن المواجهتين "نتطلّع إلى الذهاب مع الفريق إلى الشمال الشرقي (لإنجلترا) وإلى مدينة ترتبط ارتباطا وثيقا بكرة القدم في هذا البلد".

وأضاف أنه "سيتبع ذلك مناسبة خاصة أخرى في ويمبلي، لنُعطي جمهورنا فرصة توديعنا لآخر مرة قبل توجّهنا إلى ألمانيا لصيف مثيرٍ جديد".

وتنطلق كأس أوروبا بمواجهة بين ألمانيا وإسكتلندا في 14 حزيران/ يونيو في ميونيخ.

ويلعب المنتخب الإنجليزي في المجموعة الثالثة إلى جانب سلوفينيا، والدنمارك، وصربيا.

وتأهّلت إنجلترا إلى البطولة بعد تصدّرها المجموعة الثالثة في التصفيات التي ضمّت إيطاليا الوصيفة، وأوكرانيا الثالثة المتأهّلة إلى التصفيات، كما مقدونيا الشمالية ومالطا.