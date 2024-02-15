برينتفورد يتعاقد مع المهاجم البرازيلي إيغور تياغو

سبق أن لعب تياغو البالغ من العمر 22 عاما لفريق كروزيرو البرازيلي. ثم انتقل إلى بلغاريا في عام 2022 عندما انضم إلى لودوغورتس رازغراد ووقع مع بروغ في عام 2023.

أعلن نادي برينتفورد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مساء أمس الأربعاء، أنه أكمل التعاقد مع المهاجم البرازيلي إيغور تياغو من كلوب بروج.

وقع تياغو عقدا مدته خمس سنوات، لكنه سيبقى مع بروج حتى نهاية الموسم.

وقال مدرب برينتفورد، توماس فرانك: "لقد وقعنا مع لاعب رئيسي لمركز رئيسي.. تياغو مهاجم مثير للغاية ويناسب الدور الذي يلعبه فريقنا.. إنه يعمل بجد ويمارس الضغط بشكل جيد للغاية. كما أنه ذو حضور بدني وجيد جدًا في منطقة الجزاء".

تتضمن صفقة تياغو أيضا خيار التمديد لمدة 12 شهرا.

من شأن انتقله أن يثير المزيد من التساؤلات حول مستقبل إيفان توني، الذي ارتبط بمجموعة من الأندية الكبرى في إنجلترا.

سبق أن لعب تياغو البالغ من العمر 22 عاما لفريق كروزيرو البرازيلي. ثم انتقل إلى بلغاريا في عام 2022 عندما انضم إلى لودوغورتس رازغراد ووقع مع بروغ في عام 2023.

وقال فرانك: "إنه يتقدم بشكل جيد في الدوري البلجيكي، لذلك هناك إمكانات كبيرة ونحن نتطلع إلى رؤيته بالقميص الأحمر والأبيض".