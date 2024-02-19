خسارة مؤلمة لميلان أمام مونزا

تلقى فريق ميلان خسارة موجعة أمام مضيفه مونزا بأربعة أهداف مقابل هدفين، خلال اللقاء الذي جمعهما، مساء أمس الأحد، على ملعب "يو باور ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري الإيطالي.

بهذه الخسارة فرط "الروسونيري" في فرصة اقتناص المركز الثاني من يوفنتوس بعد تجمد رصيده عند 52 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن مركز الوصافة، فيما رفع مونزا رصيده إلى 33 نقطة في المركز الحادي عشر.

المباراة شهدت سيناريو مثيرا بعد أن تقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد في الشوط الأول عبر ماتيو بيسينا في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، والبرتغالي داني موتا في الدقيقة 6+45.

في الشوط الثاني نجح ميلان في إدراك التعادل بهدفين من توقيع الفرنسي أوليفيه جيرو والأميركي كريستيان بوليسيتش في الدقائق 64 و88، رغم النقص العددي في صفوف الفريق بعد طرد لاعبه الصربي لوكا يوفيتش في الدقيقة 53.

وفي الوقت القاتل من عمر المباراة استطاع مونزا تسجيل هدف في الدقيقة 90 عبر لاعبه الفرنسي وارين بوندو، قبل أن يضيف لورينزو كولومبو الهدف الرابع في الدقيقة 5+90.