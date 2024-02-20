دوري أبطال آسيا: شاندونغ يردّ الدين لكاواساكي فرونتال ويبلغ ربع النهائي

يلتقي شاندونغ تايشان في ربع النهائي مع الفائز من مباراة يوكوهاما مارينوس الياباني وبانكوك يونايتد التايلاندي اللذين يلعبان إيابا، غدا الأربعاء في يوكوهاما، علما بأن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل 2-2 في براثومثاني.

ردَّ الصيني شاندونغ تايشان الدين لمضيفه الياباني كاواساكي فرونتال عندما تغلب عليه 4-2، اليوم الثلاثاء، على ستاد تودوروكي في كاواساكي في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وبلغ ربع النهائي.

وكان كاواساكي فرونتال حسم مباراة الذهاب 3-2 على ستاد مجمّع جينان الأولمبي الرياضي في جينان، وثأر شاندونغ اليوم لسقوطه على أرضه بفوز قاتل خارجها كان كافيا لمواصلة مشواره في المسابقة القارية العريقة.

وضرب شاندونغ بقوة في بداية المباراة وتقدم بهدفين للبرازيلي كريزان بضربة رأسية إثر تمريرة من لي يواني (8) وغاو جونهي بتسديدة ارتدت من القائم الأيسر إلى المرمى بعد هجمة مرتدة سريعة (25)، لكن كاواساكي قلّص الفارق عبر سوتا ميورا بتسديدة قوية من داخل المنطقة (30)، وأدرك التعادل بواسطة البرازيلي إريسون مستغلا كرة مرتدة من القائم الأيمن (59).

ونزل شاندونغ بكل ثقله في ربع الساعة الأخير ومنحه كريزان التقدم بهدفه الشخصي الثاني بتسديدة قوية من على مشارف المنطقة استقرت في الزاوية اليمنى هدف التقدم الثالث (73)، قبل أن يؤمِّن مواطنه كريستيانو غادسون الفوز والتأهل بالهدف الرابع في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع بتسديدة خلفية من مسافة قريبة استقرت في الزاوية اليسرى لمرمى كاواساكي فرونتال.

ويلتقي شاندونغ تايشان في ربع النهائي مع الفائز من مباراة يوكوهاما مارينوس الياباني وبانكوك يونايتد التايلاندي اللذين يلعبان إيابا، غدا الأربعاء في يوكوهاما، علما بأن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل 2-2 في براثومثاني.