باريس سان جيرمان ينجو من خسارة محققة في الدوري الفرنسي

نجا فريق باريس سان جيرمان من خسارة محققة في الدوري الفرنسي بعد تعادله بملعبه مع ستاد رين في الوقت القاتل من عمر اللقاء.

أفلت فريق باريس سان جيرمان من خسارة محققة بملعبه أمام ضيفه ستاد رين، وتعادل معه بهدف لمثله، مساء أمس الأحد، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي.

افتتح الضيوف التسجيل في الدقيقة 33 عبر الجزائري أمين جويري بمهارة فردية عالية؛ بعد أن راوغ أكثر من لاعب في صفوف باريس، وتوغل داخل منطقة الجزاء.

وعلى الرغم من محاولات العملاق الباريسي إدراك التعادل طوال أحداث الشوط الثاني إلا أن الفريق عجز عن ترجمة سيطرته إلى أهداف، وانتظر حتى الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليسجل هدف التعادل من ركلة جزاء نفذها البرتغالي جونزالو راموس.

وعلى الرغم من التعادل، واصل فريق العاصمة الفرنسية تربعه على صدارة ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة وبفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه بريست، بينما يتواجد رين في المركز السابع برصيد 35 نقطة.

وفي نفس الجولة، فاز موناكو على مضيفه لانس بثلاثة أهداف لهدفين، وريمس على لو هافر بهدفين لواحد، وتولوز على ضيفه ليل بثلاثة أهداف لهدف، وتعادل نيس وضيفه كليرمون بدون أهداف.