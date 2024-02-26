ساسولو يقيل ديونيسي ويعين مدرب فريق الشباب مسؤولا مؤقتا

قاد ديونيسي ساسولو إلى المركزين 11 و13 في الموسمين السابقين له. وقام بيجيكا بتدريب فرق الشباب في العديد من الأندية بالإضافة إلى منتخب إيطاليا تحت 17 عامًا، لكنه لم يدرب أبدًا فريقًا كبيرًا فوق الدرجة الرابعة لكرة القدم الإيطالية.

أقال نادي ساسولو الأيطالي، أليسيو ديونيسي، من منصب المدير الفني، وعيّن مدير فريق الشباب، إميليانو بيجيكا، مسؤولاً مؤقتًا، مع اقتراب الفريق بشكل خطير من منطقة الهبوط.

فاز ساسولو بواحدة فقط من آخر 13 مباراة له في جميع المسابقات، وخسر 10 منها، وهزيمة يوم السبت أمام زميله المتعثر إمبولي تركته متساويًا في النقاط مع هيلاس فيرونا وكالياري، وهما في المراكز الثلاثة الأخيرة.

وأعلن ساسولو النبأ في بيان مقتضب على موقعه الإلكتروني، أمس الأحد. ويستضيف ساسولو نادي نابولي، يوم الأربعاء المقبل، قبل مباراة حاسمة أمام فيرونا بعدها بأربعة أيام.

قاد ديونيسي ساسولو إلى المركزين 11 و13 في الموسمين السابقين له.

قام بيجيكا بتدريب فرق الشباب في العديد من الأندية بالإضافة إلى منتخب إيطاليا تحت 17 عامًا، لكنه لم يدرب أبدًا فريقًا كبيرًا فوق الدرجة الرابعة لكرة القدم الإيطالية.

هذا هو التغيير التدريبي التاسع في الدوري الإيطالي الممتاز هذا الموسم.