البرازيل تواجه الولايات المتحدة وديا استعدادا لكوبا أميركا

تجرى المباراة على ملعب "كامبينغ وورلد ستاديوم" في أورلاندو بولاية فلوريدا قبل أيام معدودة على انطلاق كوبا أميركا التي تستضيفها الولايات المتحدة بين 20 حزيران/ يونيو و14 تموز/ يوليو.

تلتقي البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، مع الولايات المتحدة في 12 حزيران/ يونيو المقبل ضمن استعداداتهما لكوبا أميركا 2024 لكرة القدم، وذلك وفق ما أعلن الاتحاد الأميركي للعبة.

وتُقام المباراة على ملعب "كامبينغ وورلد ستاديوم" في أورلاندو بولاية فلوريدا قبل أيام معدودة على انطلاق كوبا أميركا التي تستضيفها الولايات المتحدة بين 20 حزيران/ يونيو و14 تموز/ يوليو.

ورأى مدرب المنتخب الأميركي غريغ بيرهالتر أن "الحصول على فرصة اللعب ضد البرازيل هو أمر مميز. عندما تتحدث عن الرغبة في تحدي نفسك ضد أفضل المنتخبات في العالم، لا يمكنك أن تطلب أكثر من البرازيل".

وتبدأ الولايات المتحدة مشوارها في البطولة ضد بوليفيا في دالاس في 23 تموز/ يوليو ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا الأوروغواي وبنما، فيما تستهل البرازيل حملتها في المجموعة الرابعة بعدها بيوم على ملعب "سوفي ستاديوم" في لوس أنجليس ضد الفائز من الملحق الفاصل بين كوستاريكا وهندوراس.

وستكون البطولة التي تقام عادة في أميركا الجنوبية، بمثابة استعداد للولايات المتحدة قبل كأس العالم 2026 التي تستضيفها مشاركة مع المكسيك وكندا.

وكما كانت الحال في عام 2016 حين استضافت الولايات المتحدة النسخة الاحتفالية بمرور 100 عام على انطلاق البطولة القارية، تم رفع عدد المنتخبات المشاركة في النسخة الثامنة والأربعين إلى 16، حيث انضم ستة أعضاء من "كونكاكاف" (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) إلى المنافسين العشرة المعتادين في أميركا الجنوبية "كونميبول".

وإلى جانب الدولة المنظمة، ضمنت المكسيك وجامايكا وبنما تواجدها في البطولة عن "كونكاكاف"، على أن تتنافس كندا مع ترينيداد وتوباغو وكوستاريكا مع هندوراس على البطاقتين المتبقيتين في ملحق مقرر في 23 آذار/ مارس في تكساس.