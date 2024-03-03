جمهور الوداد في المغرب يتضامن مع غزة

أعرب جمهور فريق "الوداد البيضاوي" المغربي لكرة القدم، عن تضامنه مع قطاع غزة، خلال مباراة الفريق مع نادي أسيك ميموزا الإيفواري، بمدينة الدار البيضاء غربي المغرب.

ورفع الجمهور، مساء أمس السبت، لافتة كبيرة كُتب عليها: "مقاومون من قلب الأنفاق.. يقدمون ملاحم أمام عالم مليء بالنفاق".

كما رفعوا علم فلسطين، ورددوا هتافات وأهازيج مؤيدة للفلسطينيين، ومنددة بالحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، إلى جانب أغنيتهم الشهيرة الداعمة لغزة.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أطلق جمهور "الوداد البيضاوي"، أغنية جديدة داعمة لفلسطين وشعبها، بعنوان "أرض الصمود"، لاقت رواجا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي.

ومن بين كلمات الأغنية: "داري ودرب انتصاري، فلسطين ثأري وأرض الصمود، فدائي، فلسطين فلسطين أرض المسلمين، آه يا صلاح الدين، آه وعلى طريقك سايرين (سائرين)، آه يا صلاح الدين، نموت حنايا (نحن) وتحيا فلسطين".

ومنذ 7 تشرين الأول / أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء"، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".

وعلى الرغم من فوزه في مباراته بهدف لصفر، ودع فريق الوداد منافسة دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات، ولأول مرة منذ 9 سنوات.