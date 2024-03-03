دورة أكابولكو: دي مينور يحتفظ باللقب

قال أليكس دي مينور: "عندما وصلت إلى المكسيك، لم أشعر بأنني في أفضل حالاتي، ولكن قلت لنفسي إن علي أن أؤمن بفرصي. اليوم لعبت أفضل مباراة لي في الدورة، لذلك أنا سعيد جدا".

احتفظ الأسترالي، أليكس دي مينور، المصنف ثالثا بلقبه بطلا لدورة أكابولكو المكسيكية الدولية في كرة المضرب (500) بفوزه على النرويجي كاسبر رود 6-4 و6-4، أمس السبت، في المباراة النهائية.

وهو اللقب الثامن للأسترالي البالغ عمره 25 عاما بلقبه الثامن في مسيرته والأول بعد خسارته أربع مباريات نهائية متتالية وتحديدا منذ تتويجه بلقب الدورة المكسيكية في شباط/ فبراير 2023 عندما تغلب على الأميركي، تومي بول، حيث خسر بعدها نهائي دورات كوينز الإنجليزية وكابو سان لوكاس المكسيكية وتورونتو الكندية في عام 2023 وروتردام الشهر الماضي عندما خسر أمام الإيطالي، يانيك سينر.

واحتاج دي مينور لساعة و57 دقيقة لتحقيق فوزه الثاني على رود في مواجهتين جمعتا بينهما حتى الآن بعد الأولى عام 2019.

وقال دي مينور "إنه أسبوع مذهل، أسبوع لم أتوقعه بصراحة".

وأضاف أنه "عندما وصلت إلى المكسيك، لم أشعر بأنني في أفضل حالاتي، ولكن قلت لنفسي إن علي أن أؤمن بفرصي. اليوم لعبت أفضل مباراة لي في الدورة، لذلك أنا سعيد جدا".

في المقابل، فشل رود، وصيف بطل رولان غاروس مرتين وبطل فلاشيمغ ميدوز عام 2022، في الظفر بلقبه الحادي عشر للأسبوع الثاني تواليا بعدما خسر نهائي دورة لوس كابوس أمام الاسترالي الآخر، جوردان طومسون.

ويعود اللقب الأخير لرود، المصنف ثانيا عالميا سابقا وحاديا عشر حاليا، إلى نيسان/ أبريل الماضي عندما فاز بدورة إستوريل البرتغالية.

وتبادل اللاعبان الثناء بعد المباراة، حيث قال رود لدي مينور، أنه "لعبت بشكل رائع طوال الأسبوع، وكنت جيدا جدًا اليوم. يبدو أنك تستمتع بأكابولكو جيدًا. لقد قمت بعمل رائع".

ورد دي مينور: "أشياء رائعة. لقد كان عملاً شاقًا. شكرًا لك على المباراة الرائعة".

وكسر دي مينور إرسال رود في الشوط الثالث للمجموعة الاولى وكسبها 6-4، لكن النرويجي ضرب بقوة مطلع الثانية عندما كسر إرسال الاسترالي في الشوط الثاني وتقدم 2-0.

ورد دي مينور التحية مباشرة في الشوط الثالث مقلصا الفارق إلى 1-2، وفعلها للمرة الثانية في الشوط السابع متقدما 4-3 قبل أن يحسمها في صالحه 6-4.