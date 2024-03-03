فينيسيوس ينقذ ريال مدريد من الخسارة أمام فالنسيا

كان لقاء الذهاب في "لا ليغا" انتهت بفوز ساحق لريال على فالنسيا (5-1) في البرنابيو أسهم فيها أيضا فينيسيوس بثنائية.

عوّض ريال مدريد تأخره بهدفين ليتعادل أمام فالنسيا 2-2 ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني على ملعب "ميستايا" السبت.

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وانتزع فالنسيا تقدما مفاجئا 2-0 بعد مرور 30 دقيقة بفضل ثنائية هيوغو دورو (27) والأوكراني رومان ياريمشوك (30).

لكنّ البرازيلي فينيسيوس جونيور ردّ بقوة ليقلص النتيجة قبل نهاية الشوط الأول (45+5) قبل أن ينتزع بنفسه هدف التعادل (76).

ورغم أنّ نقطة التعادل تبقى أهون الشرور بالنسبة لمتصدر ترتيب الدوري الإسباني، إلا أنّه ثاني تعادل للميرينغي في آخر 3 مراحل، ما يعطي جيرونا فرصة تقليص الفارق إلى أربع نقاط حال فوزه على مضيفه ريال مايوركا الأحد.

كما أنّ الغريم التقليدي برشلونة الذي يحتل المركز الثالث يملك فرصة بدوره للعودة إلى سباق اللقب وتقليص الفارق إلى ست نقاط عندما يواجه مضيفه أتلتيك بيلباو خامس الترتيب في لقاء صعب على أرض الأخير الأحد.

وهذا اللقاء هو الأخير للفريق الملكي قبل لقاء الإياب من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام لايبزيغ الألماني، بعدما انتهى لقاء الذهاب بفوز ريال 1-0 في ألمانيا.

وكان لقاء الذهاب في "لا ليغا" انتهت بفوز ساحق لريال على فالنسيا (5-1) في البرنابيو أسهم فيها أيضا فينيسيوس بثنائية.

ريال الذي خسر خمس من مبارياته التسع الأخيرة في "ميستايا"، تعرّض لبداية كارثية عندما افتتح فالنسيا التسجيل، عندما حاول فران بيريس التسديد لكنّ كرته تحوّلت إلى شبه تمريرة فتابعها دورو بمساعدة الحظ قليلا برأسه داخل شباك الحارس الأوكراني أندري لونين (27).

وما لبث أن ضاعف فالنسيا تقدمه عن طريق ياريمشوك الذي استفاد من هفوة كبيرة من داني كارفاخال خلال سعيه التمرير إلى الخلف، لكنّ كرته وصلت إلى الأوكراني الذي انفرد بالمرمى وأودع الكرة الشبكة (30).

وردّ فينيسيوس بتقليص النتيجة قبل نهاية الشوط الأول إثر تمريرة عرضية من كارفاخال داخل المنطقة أحدثت دربكة، لكنّ رودريغو استعاد الكرة قبل أن تصل إلى مواطنه فينيسيوس الذي تابعها داخل المرمى (45+5).

وأنقذ فينيسيوس فريقه من خسارة وشيكة وأدرك التعادل بعد تمريرة من براهيم دياز تابعها الأول برأسه داخل المرمى (76).

وكانت المباراة هي الأولى منذ أن تعرّض فينيسيوس لإساءات وهتافات عنصرية من بعض مشجعي فالنسيا الموسم الماضي في مباراة فاز بها الأخير 1-0، لكنها أحدثت غضبا عالميا إزاء العنصرية المفرطة بحق فينيسيوس.