بطولة إيطاليا: لاتسيو يؤكد استقالة مدربه ساري

يستلم مساعد ساري، جوفاني مارتوتشيلّو، تدريب الفريق مؤقتا حتى النافذة الدولية كما أشارت تقارير على أن يشرف على فريقه في المباراة ضد فروزينوني خلال نهاية الأسبوع المقبل.

استقال مدرب لاتسيو الإيطالي، ماوريتسيو سارّي، من منصبه بعد النتائج المتردية لفريقه في الآونة الاخيرة، كما أكد نادي العاصمة، اليوم الأربعاء.

وكانت تقارير صحفية كشفت، أمس الثلاثاء، بأن سارّي تقدم باستقالته إلى مجلس إدارة النادي، لكن الأخير لم يؤكد هذه المعلومات قبل اليوم.

وقال لاتسيو في بيان "يعلن لاتسيو عن استقالة ماوريتسيو ساري من منصبه كمدرب للفريق الأول".

وسيستلم مساعد ساري، جوفاني مارتوتشيلّو، تدريب الفريق مؤقتا حتى النافذة الدولية كما أشارت تقارير على أن يشرف على فريقه في المباراة ضد فروزينوني خلال نهاية الأسبوع المقبل.

وكان لاتسيو تعرض لخسارته الثالثة تواليا في الدوري المحلي عندما سقط على أرضه أمام أودينيزي المتواضع 1-2 وتخلل هذه السلسلة أيضا خسارته الصريحة أمام بايرن ميونيخ الألماني بثلاثية نظيفة وخروجه من دوري أبطال أوروبا.

وأنهى لاتسيو الموسم الماضي في المركز الثاني في الدوري المحلي، لكنه الآن يحتل المركز الثاني عشر بعد خسارته 12 من أصل 28 مباراة. بيد أن موسم لاتسيو لم ينته بعد لأنه بلغ نصف نهائي كأس إيطاليا حيث سيواجه يوفنتوس ذهابا وإيابا.

وانضمّ ساري الذي أحرز لقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) مع تشيلسي الإنجليزي في 2019 وتألق سابقاً بقيادة نابولي، إلى لاتسيو في 2021 بعد خلوده إلى الراحة لمدة سنة، بعد تتويجه بلقب الدوري مع يوفنتوس خلال فترة جائحة كوفيد.

ومن الأسماء المرشحة لخلافة ساري، هداف الفريق السابق تومازو روكّي البالغ 44 عاماً والهداف الدولي الألماني السابق ميروسلاف كلوزه الذي لمع في صفوف فريق العاصمة بين 2011 و2016 موعد اعتزاله.